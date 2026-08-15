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Phát hiện nhiều vi phạm tại Trường Cao đẳng Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều vi phạm tài chính, thu chi, xây dựng tại Trường Cao đẳng Gia Lai với số tiền hơn 742 triệu đồng.

Ngày 15/8, thông tin từ Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã yêu cầu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm hơn 742 triệu đồng trong công tác quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản.

Đoàn thanh tra kiểm tra niên độ tài chính từ năm 2023 - 2025 đã phát hiện tổng số tiền ngân sách nhà nước đã cấp thừa cho trường này hơn 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trường đã chi hỗ trợ 2 trường hợp sinh viên không đúng đối tượng (do không tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú) 73 triệu đồng. Cùng với đó, một số khoản thu thực chất là thu hộ - chi hộ, thu trực tiếp từ học sinh sinh viên chứ không phải nguồn thu từ ngân sách nhà nước.

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Trường Cao đẳng Gia Lai.

Đặc biệt, trường kê khai thiếu thuế đối với các khoản thu hoạt động sự nghiệp (do đơn vị hạch toán không đúng tính chất nguồn thu) với số tiền 532 triệu đồng (kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng 436 triệu đồng; kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp 95 triệu đồng).

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, việc thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, vi phạm do dự toán tính sai khối lượng, áp sai mã công việc, nghiệm thu, thanh toán không đúng theo thực tế thi công 136 triệu đồng.

Trước các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai khắc phục những tồn tại, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi tài chính. Có trách nhiệm thu, nộp đầy đủ số tiền 742 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, giảm trừ nguồn tự chủ hơn 4,3 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước đã cấp thừa dự toán trong giai đoạn từ năm 2023-2025.

Tiền Lê
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