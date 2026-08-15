Sáng nay, thí sinh Chuyên Tuyên Quang làm nốt bài thi tốt nghiệp

TPO - Sáng 15/8, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối của kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn tự chọn.

Sáng 15/8, thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào ngày thi cuối.

Theo kế hoạch, thí sinh làm hai môn tự chọn theo đăng ký, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút và được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều 15/8 được bố trí dự phòng.

Theo kế hoạch thi được công bố trước đó, môn vật lí có 140 thí sinh đăng ký; hóa học 113 thí sinh; sinh học 38 thí sinh; lịch sử 113 thí sinh; địa lý 37 thí sinh; tin học 4 thí sinh; Ngoại ngữ 207 thí sinh (tiếng Anh 198; tiếng Trung Quốc 7; tiếng Nhật 1 và tiếng Hàn 1).

Trước đó, ngày 14/8 các thí sinh dự thi ngày đầu tiên. Buổi sáng, 324/324 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 100%.

Chiều cùng ngày, 326/326 thí sinh dự thi môn Toán, cũng đạt tỷ lệ 100%. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi và không có cán bộ vi phạm quy chế.

Như vậy, cả hai môn thi trong ngày đầu tiên đều ghi nhận tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 100%.

Kết thúc các buổi thi, thí sinh đánh giá: đề thi vừa sức, tương đương với đề thi tốt nghiệp lần trước.

Liên quan đến việc gian lận thi, trước đó Bộ GD&ĐT đã huỷ kết quả thi Tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6. Bộ cũng quyết định tổ chức Cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang thi lại ngày 14 - 15/8. Kỳ thi được tổ chức tại một điểm thi duy nhất là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo Hội đồng thi, điểm thi bố trí 15 phòng thi và cử 70 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi.

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