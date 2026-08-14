Thí sinh chuyên Tuyên Quang tự tin đạt điểm cao môn Toán tốt nghiệp

TPO - Sau 90 phút làm bài, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành bài thi môn Toán tốt nghiệp. Nhiều thí sinh nhận định đề toán khó tương đương đợt trước và tự tin đạt điểm cao.

Theo kế hoạch, chiều 14/8, giám thị phát đề thi môn Toán lúc 14h20, thí sinh bắt đầu tính giờ làm bài từ 14h30. Thời gian làm bài môn Toán là 90 phút.

Sau 90 phút làm bài, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành bài thi môn Toán tốt nghiệp. Nhiều thí sinh nhận định đề toán khó tương đương đợt trước và tự tin đạt điểm cao.

Đề thi lại môn Toán tốt nghiệp năm 2026 cho hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang

Một thí sinh cho biết, em tự tin có thể đạt khoảng 8 điểm với đề thi lần này. Theo em, mức độ khó của đề thi tương đương với đề trong đợt thi trước.

Trước đó, sáng 14/8, 326 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026.

Toàn bộ thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như tại kỳ thi chính thức diễn ra ngày 11 và 12/6.

Tại điểm thi, thời tiết có mưa rào. Nhiều phụ huynh mang ô đứng chờ ngoài cổng trường để đón thí sinh. Dự báo trong chiều 14/8, một số khu vực tại Tuyên Quang có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đề thi Ngữ văn gồm hai phần, Đọc hiểu và Viết. Ở phần Đọc hiểu, đề sử dụng ngữ liệu “Những mặt trận vô hình”, đăng trên Báo Công an nhân dân số ra ngày 5/8. Thí sinh được yêu cầu trả lời 5 câu hỏi, tập trung vào việc xác định luận đề của văn bản, chỉ ra đặc trưng của an ninh phi truyền thống được đề cập; nêu quan điểm của tác giả và trình bày suy nghĩ về việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong đó, phần Viết gồm hai câu, câu 1 (2 điểm) đặt vấn đề: “Việc đưa tin xấu độc, tin chưa kiểm chứng và phát tán các video giả mạo đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin xã hội”. Từ góc nhìn của người trẻ, thí sinh được yêu cầu viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của tính trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin; câu 2 (4 điểm) yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ, phân tích bài thơ “Cánh đồng tuổi thơ” của tác giả Trịnh Thanh Sơn.

Toàn cảnh trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi diễn ra điểm thi lại.

Theo giáo viên dạy Ngữ văn, đề thi Ngữ văn ở Tuyên Quang sáng 14/8 an toàn, lựa chọn các vấn đề khá gần gũi với học sinh. Tuy nhiên, so với đề thi hồi tháng 6, đề thi lần này giảm tính đột phá và sáng tạo.

Trước đó, liên quan đến vụ việc gian lận thi, Bộ GD&ĐT đã hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 11 và 12/6, đồng thời quyết định tổ chức thi lại cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong hai ngày 14 và 15/8.

Kỳ thi lại được tổ chức tại một điểm thi duy nhất là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Hội đồng thi bố trí 15 phòng thi và 70 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức.

Về công tác lựa chọn nhân sự, Hội đồng thi lựa chọn những người có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó. Nhân sự tham gia kỳ thi phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế, không có người thân dự thi, có phẩm chất đạo đức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ làm thi.

Công tác an ninh, an toàn kỳ thi được triển khai chặt chẽ. Công an tỉnh Tuyên Quang bố trí một cán bộ tham gia nhận đề thi tại Bộ GD&ĐT. Khâu in sao đề thi diễn ra trong hai ngày 12 và 13/8, với 2 cán bộ công an tham gia trực tiếp.

Bên cạnh đó, 3 cán bộ công an được bố trí kiểm tra an ninh, an toàn các thiết bị phục vụ in sao đề thi, trong đó có thiết bị áp chế thông tin vô tuyến điện và cổng kiểm soát an ninh.

Các thí sinh đến đăng ký và thi lại môn văn tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang

Từ 14h ngày 12/8, 5 cán bộ công an kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị phục vụ coi thi và chấm thi. Phạm vi kiểm tra gồm máy tính, máy in, máy quét, thiết bị lưu trữ và hệ thống camera.

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi, từ 13 đến 15/8, 6 cán bộ công an được phân công phối hợp bảo đảm an ninh trong thời gian coi thi. Khâu làm phách bài thi tự luận có 2 cán bộ công an tham gia, bắt đầu từ 14h ngày 15/8 và thực hiện đến khi hoàn thành việc chấm thi.

Công tác chấm thi cũng được bố trí 6 cán bộ công an làm nhiệm vụ từ 17h30 ngày 16/8. Trường hợp tổ chức phúc khảo, một cán bộ tham gia làm phách bài thi tự luận và 3 cán bộ phối hợp bảo đảm an ninh tại khâu phúc khảo.

Theo kế hoạch, chiều 14/8, thí sinh tiếp tục thi môn Toán. Giám thị phát đề lúc 14h20 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 14h30, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 15/8, các thí sinh sẽ thi các môn tự chọn.

Chị Lê Trang Linh, Bí thư Đoàn phường Minh Xuân, cho biết trong ngày 14/8, Đoàn phường huy động khoảng 40 đoàn viên, phối hợp với lực lượng công an phường phân làn, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống cho thí sinh sau khi hoàn thành bài thi. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên chủ yếu động viên tinh thần, hỗ trợ các thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi.

Khoảng 13h45, thí sinh đã có mặt đông đủ tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để làm thủ tục dự thi lại. Thời tiết tại khu vực điểm thi có mưa nhỏ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, các thí sinh được hướng dẫn vào khu vực thi, ổn định phòng thi và chuẩn bị cho buổi thi.

Tại cổng trường, phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển, tránh tập trung đông người, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự quanh khu vực thi.

14h30: Thí sinh làm bài thi

16h: Kết thúc làm bài