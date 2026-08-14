Việt Nam trong nhóm 8 quốc gia dẫn đầu Olympic Tin học quốc tế

TPO - Trưa 15/8, Bộ GD&ĐT cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026 đã giành 4 huy chương, giải thưởng, trong đó có 1 Huy chương Vàng.

Trong đó, 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen.

Em Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐGQG Hà Nội giành Huy chương Vàng.

Em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng giành Huy chương Bạc.

Em Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội giành Huy chương Bạc.

Đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Olympic Tin học 2026

Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình được nhận Bằng khen.

Đặc biệt, em Nguyễn Hữu Tuấn đã tạo dấu ấn nổi bật trên đấu trường Olympic quốc tế khi liên tiếp giành Huy chương Vàng tại hai kỳ Olympic thế giới chỉ trong vòng một tuần. Sau khi giành Huy chương Vàng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026, Tuấn tiếp tục xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học quốc tế.

Đến nay, Nguyễn Hữu Tuấn đã sở hữu 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc quốc tế, gồm: Huy chương Vàng IOAI các năm 2025, 2026; Huy chương Vàng APIO 2026; Huy chương Vàng IOI 2026; Huy chương Bạc IOI 2024 và Huy chương Bạc APIO 2024.

Kỳ thi IOI lần thứ 38 được tổ chức trực tiếp từ ngày 9 - 16/8 tại Uzbekistan với sự tham gia chính thức của 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết quả, có 188 thí sinh đoạt Huy chương, trong đó có 32 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 94 Huy chương Đồng, chiếm tỷ lệ 50% số thí sinh tham dự và 42 thí sinh được tặng Bằng khen.

Theo Bộ GD&ĐT, với kết quả 100% thí sinh đều đạt giải, Đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế có hai ngày thi chính thức. Trong mỗi ngày thi, các thí sinh làm bài thi lập trình trên máy tính trong 5 giờ và giải 3 bài toán với nội dung phong phú.

Kết quả được hệ thống chấm thi tự động trực tuyến và bảng điểm trực tiếp được công bố trong suốt hai ngày thi.

Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi năm nay có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức toàn diện và khả năng sáng tạo, vận dụng linh hoạt.

Ban Tổ chức IOI 2026 tổ chức Lễ bế mạc và trao giải vào ngày 15/8.