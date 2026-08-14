'Sự cần thiết của tính trung thực khi chia sẻ thông tin' vào đề thi Ngữ văn ở Tuyên Quang

Hơn 300 thí sinh ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thực hiện bài thi Ngữ văn trong điều kiện an ninh thắt chặt. Đây là kỳ thi đặc biệt chưa từng có, khi Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi ngày 11 và 12 tháng 6 để tổ chức thi lại tốt nghiệp dành riêng cho hơn 300 thí sinh ở điểm thi chuyên Tuyên Quang. Nguyên nhân là do gian lận thi.

Khoảng 10 giờ kém, thí sinh bắt đầu rời điểm thi.

Thí sinh dự thi Ngữ văn trong điều kiện an ninh được thắt chặt từ vòng ngoài. (ảnh: Phú Nguyễn)

Đề thi Ngữ văn, môn tự luận duy nhất trong kỳ thi nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Dưới đây là đề thi Ngữ văn:

Cấu trúc đề Ngữ văn vẫn bao gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).

Trong đó, phần Đọc hiểu trích ngữ liệu Những mặt trận vô hình của báo Công an nhân dân số ra ngày 5/8. Sau đó đặt ra 5 câu hỏi để thí sinh xác định luận đề của văn bản, chỉ ra đặc trưng của an ninh phi truyền thống được đề cập trong đoạn; nêu quan điểm của tác giả thể hiện trong văn bản cũng như cần làm gì để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Phần Viết gồm hai câu:

Câu 1 (2 điểm): từ cách đặt vấn đề: "Việc đưa tin xấu độc, tin chưa kiểm chứng và phát tán các video giả mạo đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin xã hội”.

Sau đó yêu cầu thí sinh, từ góc nhìn người trẻ, trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin.

Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ, bàn về sự cần thiết của tính trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin.

Câu 2 (4 điểm): Viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ, phân tích bài thơ “Cánh đồng tuổi thơ” của tác giả Trịnh Thanh Sơn.

Theo kế hoạch tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh tại Điểm thi trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, môn Ngữ văn có 326 thí sinh. Toàn bộ thí sinh sẽ được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như ở kỳ thi chính thức ngày 11 và 12/6.

Chiều 13/8, Bộ GD&ĐT cho biết có 323/328 thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Có 5 thí sinh, không đến làm thủ tục, trong đó có 2 thí sinh tự do hiện đang là sinh viên đại học.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tổ chức ngày 11 và 12/6, hai thí sinh này dự thi với mục đích sử dụng kết quả để xét tuyển đại học. Do đó, các em không có nhu cầu tham dự kỳ thi lại lần này.

Trước đó, ngày 11-12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc hoàn thành đề thi Văn kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Đề thi được cấu trúc gồm hai phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).

Phần Đọc hiểu cho ngữ liệu nói về sự ra đời của máy in vào năm 1440, trích từ tác phẩm "Code và cát - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới", và đặt ra 5 câu hỏi học sinh về quan hệ giữa luận đề và luận điểm, cần sử dụng trí tuệ nhân tạo thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ...

Đặc biệt, ở câu 1, phần Viết, đề Ngữ văn đã gây tranh cãi khi đặt câu hỏi: "Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

Đề nghị luận văn học (4 điểm) cho ngữ liệu là bài thơ "Những chiếc lá" của tác giả Nguyễn Đình Thi, và yêu cầu học sinh phân tích trong khoảng 600 chữ.

Ngày 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi cho thí sinh. Môn Ngữ văn

Dưới đây là đề thi Ngữ văn của Bộ GD&ĐT ngày 11/6.