Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều phường, xã ở TPHCM sẽ giảm hơn 50% đầu mối trường công lập

Anh Nhàn

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất TPHCM giảm 704 đầu mối trường công lập, trong đó 12 phường, xã giảm hơn 50%, có nơi giảm tới 66,67%.

Ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình UBND TPHCM về phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập.

Theo đó, Sở đề xuất sắp xếp, giảm 704 trong tổng số 2.188 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Riêng bậc THPT giữ nguyên quy mô với 176 trường. Nếu được phê duyệt, thành phố hoàn thành sắp xếp trường học trước ngày 20/8.

Theo phương án mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo, 161/168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM sẽ thực hiện sắp xếp mạng lưới trường công lập. Chỉ 7 địa phương được giữ nguyên do đặc thù về khoảng cách địa lý, quy mô trường lớp hoặc đang có trường mới chuẩn bị đưa vào sử dụng.

tuu-truong.jpg
Học sinh Trường tiểu học Phan Văn Trị (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: Anh Nhàn

12 phường, xã dự kiến giảm hơn 50% đầu mối gồm: Nhiêu Lộc, Phước Thành, Củ Chi, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Thanh An, Bình Mỹ, Cầu Kiệu, An Nhơn, Tân An Hội, Tân Phước, Bảy Hiền. Hầu hết trường trên địa bàn có vị trí gần nhau, quy mô nhỏ.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc sắp xếp chủ yếu tập trung vào những trường có quy mô nhóm, lớp nhỏ, vị trí gần nhau, hoạt động tuyển sinh chưa hiệu quả hoặc có thể tổ chức lại để tinh gọn đầu mối nhưng vẫn bảo đảm việc dạy và học.

Đơn cử, tại phường Nhiêu Lộc, các trường có quy mô dưới chuẩn, nằm gần nhau và những năm gần đây tuyển sinh chưa hiệu quả. Một số địa phương như xã Củ Chi, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Thanh An, Bình Mỹ cũng có các trường nằm gần nhau, quy mô nhóm lớp nhỏ nên được đề xuất sắp xếp.

Riêng phường Bảy Hiền được điều chỉnh phương án theo hướng giảm thêm một đơn vị do các trường có vị trí gần nhau, nâng tỷ lệ giảm đầu mối lên hơn 50%.

Ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết việc sắp xếp trường công ảnh hưởng đến khoảng 465 hiệu trưởng, 930 hiệu phó và 2.096 nhân viên.

Theo ông Phát, nguyên tắc xử lý là ổn định đội ngũ, hạn chế xáo trộn. TPHCM hiện thiếu khoảng 1.000 vị trí chuyên môn, do đó nhân sự dôi dư sau sắp xếp sẽ được xem xét điều động, bố trí phù hợp.

Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM dừng tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học mới để rà soát, cân đối lại nhân sự sau khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học. Mục tiêu cuối cùng là hình thành mô hình quản lý phù hợp, tinh gọn đầu mối nhưng bảo đảm hệ thống trường công lập vận hành ổn định, không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn và việc dạy học.

Anh Nhàn
#giảm đầu mối trường công lập tại TPHCM #đề xuất sắp xếp mạng lưới giáo dục #ảnh hưởng đến đội ngũ quản lý giáo dục #tinh gọn quy mô trường lớp nhỏ #kế hoạch sắp xếp trường học trước năm 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe