Nhiều phường, xã ở TPHCM sẽ giảm hơn 50% đầu mối trường công lập

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất TPHCM giảm 704 đầu mối trường công lập, trong đó 12 phường, xã giảm hơn 50%, có nơi giảm tới 66,67%.

Ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình UBND TPHCM về phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập.

Theo đó, Sở đề xuất sắp xếp, giảm 704 trong tổng số 2.188 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Riêng bậc THPT giữ nguyên quy mô với 176 trường. Nếu được phê duyệt, thành phố hoàn thành sắp xếp trường học trước ngày 20/8.

Theo phương án mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo, 161/168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM sẽ thực hiện sắp xếp mạng lưới trường công lập. Chỉ 7 địa phương được giữ nguyên do đặc thù về khoảng cách địa lý, quy mô trường lớp hoặc đang có trường mới chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Học sinh Trường tiểu học Phan Văn Trị (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: Anh Nhàn

12 phường, xã dự kiến giảm hơn 50% đầu mối gồm: Nhiêu Lộc, Phước Thành, Củ Chi, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Thanh An, Bình Mỹ, Cầu Kiệu, An Nhơn, Tân An Hội, Tân Phước, Bảy Hiền. Hầu hết trường trên địa bàn có vị trí gần nhau, quy mô nhỏ.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc sắp xếp chủ yếu tập trung vào những trường có quy mô nhóm, lớp nhỏ, vị trí gần nhau, hoạt động tuyển sinh chưa hiệu quả hoặc có thể tổ chức lại để tinh gọn đầu mối nhưng vẫn bảo đảm việc dạy và học.

Đơn cử, tại phường Nhiêu Lộc, các trường có quy mô dưới chuẩn, nằm gần nhau và những năm gần đây tuyển sinh chưa hiệu quả. Một số địa phương như xã Củ Chi, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Thanh An, Bình Mỹ cũng có các trường nằm gần nhau, quy mô nhóm lớp nhỏ nên được đề xuất sắp xếp.

Riêng phường Bảy Hiền được điều chỉnh phương án theo hướng giảm thêm một đơn vị do các trường có vị trí gần nhau, nâng tỷ lệ giảm đầu mối lên hơn 50%.

Ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết việc sắp xếp trường công ảnh hưởng đến khoảng 465 hiệu trưởng, 930 hiệu phó và 2.096 nhân viên.

Theo ông Phát, nguyên tắc xử lý là ổn định đội ngũ, hạn chế xáo trộn. TPHCM hiện thiếu khoảng 1.000 vị trí chuyên môn, do đó nhân sự dôi dư sau sắp xếp sẽ được xem xét điều động, bố trí phù hợp.

Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM dừng tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học mới để rà soát, cân đối lại nhân sự sau khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học. Mục tiêu cuối cùng là hình thành mô hình quản lý phù hợp, tinh gọn đầu mối nhưng bảo đảm hệ thống trường công lập vận hành ổn định, không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn và việc dạy học.