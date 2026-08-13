Không để sai phạm tước đi cơ hội của thí sinh

33 bị can đã bị khởi tố trong vụ sai phạm thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang. Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi xét tuyển cho thí sinh không vi phạm.

Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, hơn 300 thí sinh tại điểm thi này sẽ thi lại để bảo đảm quyền lợi xét tuyển đại học đối với những em không vi phạm quy chế.

Sai phạm xảy ra ở tất cả 15 phòng thi

Theo kết quả điều tra bước đầu, các bị can đã có hành vi nhắc bài, đọc hướng dẫn đáp án công khai cho thí sinh. Sai phạm được xác định xảy ra ở tất cả các môn thi và toàn bộ 15 phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Do việc hướng dẫn được thực hiện công khai trước nhiều thí sinh, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ những trường hợp nào chỉ ở thế bị động tiếp nhận thông tin và những trường hợp có dấu hiệu móc nối với phụ huynh, giáo viên để có hình thức xử lý phù hợp.

Bị can Nguyễn Hà Duy, thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, khai đã thực hiện việc đọc nhanh đề, ghi nhớ một số câu hỏi, sau đó cùng những người khác giải và quay lại các phòng thi để hướng dẫn cách làm cho thí sinh.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy, cũng là thư ký điểm thi, thừa nhận việc nhắc bài chung cho cả phòng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những thí sinh tự làm bài và không mong chờ sự hỗ trợ.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Đắc Huy)

Việc sai phạm diễn ra có tổ chức khiến toàn bộ quy trình thi bị ảnh hưởng, làm mất độ tin cậy của kết quả. Theo các chuyên gia, trong số những thí sinh phải thi lại có cả người vi phạm và không vi phạm, vì vậy tổ chức thi lại là giải pháp cần thiết để có kết quả đủ độ tin cậy phục vụ xét tuyển.

Thi lại để bảo vệ quyền lợi thí sinh không vi phạm

Trong thời gian chờ kết quả điều tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi lại nhằm tạo cơ hội xét tuyển đại học cho các thí sinh.

Điểm thi lại sẽ là căn cứ mới để xét tuyển đại học. Đồng thời, Bộ cũng xây dựng phương án xử lý hồ sơ của 328 thí sinh để không làm thay đổi điểm chuẩn đã công bố và không ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác.

Các trường đại học cho biết sẵn sàng tiếp nhận và xét tuyển bổ sung đối với những thí sinh được xác định không vi phạm quy chế, nếu đáp ứng các điều kiện đầu vào.

Theo PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, việc xét tuyển nhóm thí sinh này sẽ tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch tuyển sinh của từng trường. Bộ dự kiến thực hiện quy trình lọc ảo riêng đối với nhóm thí sinh phải thi lại tại các trường mà các em đã đăng ký nguyện vọng.

Bộ GD&ĐT xây dựng phương án xử lý hồ sơ của 328 thí sinh để không làm thay đổi điểm chuẩn đã công bố và không ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác. (Ảnh: Đắc Huy)

Trường hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và phát hiện thí sinh có hành vi vi phạm liên quan kỳ thi trước đó, các cơ sở đào tạo sẽ xử lý theo quy định, kể cả chấm dứt quá trình học tập nếu thí sinh đã nhập học.

Tiếp tục điều tra giáo viên, phụ huynh và các cá nhân liên quan

Đến nay, 33 bị can bị khởi tố gồm hiệu trưởng, trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi và các giáo viên có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các cá nhân khác, trong đó có giáo viên và phụ huynh có dấu hiệu vi phạm, từ đó xác định trách nhiệm của những thí sinh vi phạm quy chế thi.

Các cơ quan chức năng khẳng định vụ việc sẽ được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không bỏ lọt hành vi sai phạm, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của những thí sinh không liên quan đến vụ việc.