Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu xác minh trẻ mầm non bị bạo hành

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Hòa khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phụ huynh phản ánh con bị giáo viên bạo hành tại Trường Mầm non Hoa Trà My II.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 11/8, đơn vị nhận được thông tin về việc phụ huynh phản ánh có con là H.V sinh năm 2021 học tại lớp Nhím Xù 2, Trường Mầm non Hoa Trà My II, phường Yên Hòa, bị giáo viên bạo hành. Thời điểm xảy ra vụ việc là vào tháng 2/2026.

Để kịp thời xử lý nghiêm minh vụ việc, đồng thời đảm bảo quyền lợi, an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu UBND phường Yên Hòa và Trường Mầm non Hoa Trà My II khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung sự việc.

Trường Mầm non Hoa Trà My II.

"Kết quả xác minh, xử lý phải được tổng hợp và báo cáo về Sở trước ngày 15/8. Trường hợp phát hiện vi phạm, địa phương phải xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật", Sở GD&ĐT yêu cầu.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu UBND phường Yên Hòa tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Đối với Trường Mầm non Hoa Trà My II, Sở chỉ đạo phải chấp hành nghiêm quy chế chuyên môn giáo dục mầm non đồng thời tăng cường quản lý, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo và xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử trong nhà trường.

Nhà trường đồng thời phải thực hiện nghiêm việc báo cáo, phối hợp xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

Được biết, trước đó trên mạng xã hội, một phụ huynh đã phản ánh, con đang theo học tại Trường Mầm non Hoa Trà My II, xuất hiện những biểu hiện bất thường từ đầu tháng 2/2026. Sau khi gia đình đề nghị làm rõ, nhà trường đã kiểm tra camera và tiến hành xác minh vụ việc.

Ngày 5/8, nhà trường thông báo kết quả xác minh, cho thấy hành vi ứng xử của giáo viên chưa đáp ứng chuẩn mực nghề nghiệp, đồng thời công tác quản lý, giám sát còn có thiếu sót.

Trường Mầm non Hoa Trà My II đã xử lý kỷ luật giáo viên vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm của bộ phận quản lý, đồng thời rà soát lại quy trình tuyển dụng và công tác giám sát giáo viên.