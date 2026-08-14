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Một phường ở Lâm Đồng có 77 học sinh đạt thành tích quốc tế, quốc gia

Thái Lâm

TPO - UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên dương 126 học sinh tiêu biểu năm học 2025-2026, trong đó 29 em đạt thành tích quốc tế và 48 em đạt thành tích quốc gia.

Ngày 14/8, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2025-2026.

Dịp này, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tuyên dương 126 học sinh đại diện cho 491 học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong hơn 25.000 học sinh đang học tập trên địa bàn, đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong năm học vừa qua.

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Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt tặng giấy khen cho học sinh tiêu biểu năm học 2025-2026.

Trong số 126 học sinh được tuyên dương, có 29 em đạt thành tích quốc tế, 48 em đạt thành tích quốc gia, 32 em đạt thành tích cấp tỉnh và 17 em đạt thành tích xuất sắc cấp trường.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, việc tuyên dương nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương những học sinh có thành tích nổi bật; qua đó khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên trong học sinh.

Thái Lâm
#29 em đạt thành tích quốc tế #48 em đạt thành tích quốc gia #Lâm Đồng #tuyên dương học sinh tiêu biểu #UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt

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