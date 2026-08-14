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Chi tiết đề thi lại môn Toán tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang

Hà Linh

TPO - Chiều nay (14/8), hơn 300 thí sinh tại Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang thực hiện bài thi môn Toán trong vòng 90 phút. Thời gian tính giờ làm bài là 14h30.

Đúng 16 giờ, tất cả thí sinh dừng bút, để nộp bài thi cho các cán bộ coi thi. Sau đó, các em rời phòng thi, kết thúc ngày thi đầu tiên trong đợt thi lại lần này.

Dưới đây là đề thi môn Toán:

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Đề thi môn Toán dành cho hơn 300 thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT tại THPT Chuyên Tuyên Quang.
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Thí sinh bước vào điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang ngày 14/8 (ảnh: Thành Đạt)

Trong đợt thi 11-12/6, toàn quốc có hơn 1,2 triệu thí sinh thực hiện bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 1/7, Bộ GD&T công bố điểm thi. Môn Toán có hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Kết quả cho thấy, năm nay giảm mạnh số bài thi bị điểm liệt và tăng vọt điểm 10 với hơn 4.200 bài thi.

Điểm trung bình môn Toán năm nay là 5,65, cao hơn năm ngoái. Toàn quốc có gần 453.000 bài thi đạt mức điểm dưới trung bình, chiếm gần 38% trong khi bài thi đạt điểm 7 trở lên chỉ chiếm 29,5%.

Đặc biệt, năm nay có hơn 4.200 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, cao gấp khoảng 8 lần so với năm ngoái.

Tại Tuyên Quang có 154 thí sinh đạt điểm 10. Riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 146 em đạt điểm 10, chiếm 95%. Dữ liệu điểm thi cũng cho thấy sự bất thường khi một dải số báo danh liền nhau đều đạt điểm 10. Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có mức điểm trung bình môn Toán cao vượt trội 9,6, vượt xa, dẫn đầu tất cả các trường chuyên toàn quốc.

Cơ quan điều tra sau đó đã công bố vụ việc gian lận thi gây rúng động dư luận. Đến nay, đã có 33 bị can bị khởi tố.

Trong đó, bị can Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán, Thư ký điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang khai đã đứng ở góc phòng thi hướng mặt về phía học sinh và đưa ra cách làm khoảng 2 đến 3 câu đã biết.

“Mỗi phòng tôi vào khoảng 2 đến 3 phút. Tôi cũng không để ý được các em có lĩnh hội được các cách làm và giải được đến đâu. Sau đó tôi đi ra và chuyển sang các phòng khác”, bị can Duy khai.

Bộ GD&ĐT đã hủy kết quả của toàn bộ thí sinh ở điểm thi chuyên Tuyên Quang và quyết định tổ chức thi lại trong 2 ngày 14-15/8.

Hà Linh
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