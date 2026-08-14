Chuyển vụ việc dạy học homeschooling ở TPHCM đến cơ quan công an

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM đã chuyển một số vụ việc phụ huynh cho con học homeschooling tại các trung tâm tự nhận có chức năng dạy văn hóa sang cơ quan công an để làm rõ.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở này đã chuyển một số vụ việc phụ huynh cho con học theo hình thức homeschooling tại các trung tâm tự nhận có chức năng dạy văn hóa sang cơ quan công an để làm rõ.

Homeschool là hình thức giáo dục tại nhà. Trong đó, cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp lên kế hoạch và dạy con học tại nhà thay vì gửi đến các trường học công lập hay tư thục truyền thống. Tại Việt Nam, hình thức này chưa được công nhận chính thức trong hệ thống giáo dục quốc dân. Do đó, học sinh học tại nhà không được cấp bằng tốt nghiệp tiểu học, THCS hay THPT như học sinh theo học tại các trường công lập hoặc tư thục.

Theo bà Thúy, thời gian qua thành phố ghi nhận một số trường hợp phụ huynh cho con học theo hình thức homeschooling. Có học sinh học hết lớp 1, có em học lớp 1, 2, 3, thậm chí có trường hợp học hết cả cấp tiểu học rồi đến khi chuẩn bị vào lớp 6, phụ huynh mới đưa con trở lại trường.

Thời gian qua, TPHCM ghi nhận một số trường hợp phụ huynh cho con học theo hình thức homeschooling, tức trẻ không đến trường mà học tập chủ yếu tại nhà. Ảnh: AI

Một số phụ huynh cho biết họ lựa chọn hình thức này theo hướng dẫn của các trung tâm tự nhận có chức năng dạy văn hóa. Giáo viên của những trung tâm này tổ chức dạy học tại nhà và cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho học sinh, với mức học phí khoảng 20 triệu đồng/năm học. Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đã chuyển những vụ việc trên sang cơ quan công an.

Bà Thuý nói thêm, phần lớn các trung tâm này đăng ký hoạt động dưới hình thức dạy kỹ năng sống nhưng lại tổ chức dạy chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời cấp chứng chỉ, bằng cho học sinh. Mức học phí được phụ huynh chi trả có thể lên đến vài chục triệu đồng mỗi năm.

Việc học homeschooling cũng khiến nhiều học sinh gặp khó khăn khi muốn trở lại trường. Một số phụ huynh không đăng ký cho con vào lớp 1, không đưa hồ sơ học sinh lên hệ thống nên các em không có hồ sơ, học bạ và giấy tờ pháp lý để tiếp tục học tập tại trường.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy cho rằng điều này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và cơ hội học tập của học sinh. Sở GD&ĐT TPHCM đang rà soát từng trường hợp để có giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho các em. Sở đề nghị UBND các phường, xã rà soát 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, kiểm tra các trung tâm kỹ năng sống, doanh nghiệp trên địa bàn có tổ chức hình thức homeschooling.