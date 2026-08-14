ĐH Duy Tân tiếp tục vươn cao trên Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới CWUR 2026

Trong kỳ xếp hạng năm nay của Trung tâm Xếp hạng Đại học (ĐH) Thế giới (CWUR), ĐH Duy Tân tiếp tục ghi dấu ấn trên Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới CWUR 2026 khi tăng thêm 33 bậc, vươn lên vị trí 936 thế giới, thuộc Top 4.4% đại học toàn cầu.

Kết quả Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới CWUR 2026 được Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới tổng hợp dựa trên quá trình đánh giá và phân tích dữ liệu của 2.000 trường đại học hàng đầu trong tổng số 21.291 cơ sở giáo dục được đánh giá trên toàn thế giới, trở thành bảng xếp hạng học thuật có số lượng đơn vị được xếp hạng lớn nhất khi đánh giá các trường đại học toàn cầu.

Các đại học của Việt Nam trên Bảng Xếp hạng CWUR 2026

CWUR xếp hạng các trường đại học dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính:

- Chất lượng Giáo dục (25%),

- Khả năng tìm Việc làm của Sinh viên Tốt nghiệp (25%),

- Chất lượng Giảng viên (10%), và

- Hiệu quả Nghiên cứu Khoa học (40%) - bao gồm Sản lượng Nghiên cứu, Chất lượng Công bố, Ảnh hưởng Nghiên cứu và Mức độ Trích dẫn.

Trên bảng xếp hạng uy tín này, ĐH Duy Tân luôn vững vàng với nhịp tăng đều đặn qua các năm:

- Xếp hạng 936 thế giới năm 2026, top 4.4%,

- Xếp hạng 969 thế giới năm 2025, top 4.6%,

- Xếp hạng 1030 thế giới năm 2024, top 5%,

- Xếp hạng 1094 thế giới năm 2023, top 5.4%,

- Xếp hạng 1140 thế giới năm 2022,

- Xếp hạng 1482 thế giới năm 2021,

- Xếp hạng 1659 thế giới năm 2020, và

- Xếp hạng 1854 thế giới năm 2019.

Với vị trí 936 thế giới năm 2026, ĐH Duy Tân nằm trong nhóm 4,4% đại học hàng đầu toàn cầu. Kết quả này không chỉ cho thấy sự cải thiện về thứ hạng mà còn phản ánh nỗ lực bền bỉ của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, và mở rộng hợp tác quốc tế trong nhiều năm qua.

Chương trình đào tạo chất lượng cùng hệ thống cơ sở vật chất hoàn chỉnh cho từng chuyên ngành tại DTU

Nhà trường đã tạo dựng một vị thế vững chắc với chất lượng đào tạo vượt trội:

- Là đại học ngoài công lập đầu tiên đạt kiểm định giáo dục quốc gia vào năm 2017,

- Là một trong số rất ít các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đạt kiểm định chất lượng ABET (Hoa Kỳ) cho các ngành thuộc khối Công nghệ và Kỹ thuật với số lượng đạt kiểm định ABET nhiều hàng đầu cả nước (6 chương trình),

- Là trường đầu tiên và duy nhất (cho đến nay) trong cả nước đạt kiểm định chất lượng UN Tourism TedQual (nguyên là UNWTO.TedQual của Liên Hợp Quốc) cho khối ngành Du lịch và Khách sạn/Nhà hàng Quốc tế.

ĐH Duy Tân cũng là điểm sáng trong nghiên cứu khoa học với số lượng lớn các công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/SCOPUS, cùng hàng trăm nghiên cứu có giá trị trên các tạp chí khoa học hàng đầu thuộc Nature Index (tổng điểm chia sẻ là 5.24 năm 2025, xếp thứ 2 ở Việt Nam) và các tạp chí y tế công cộng uy tín thế giới như JAMA, Lancet, NEJM.

Hợp tác quốc tế của ĐH Duy Tân cũng đã vươn tầm rộng mở, kết nối với các đại học hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp lớn tại nhiều quốc gia, từ các đối tác truyền thống tại Mỹ, Anh, Canada, Singapore đến các hợp tác mới nổi tại Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc,… góp phần kết nối hàng trăm nhà khoa học, giảng viên và hàng nghìn sinh viên khắp thế giới mỗi năm.

Sinh viên DTU giành nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi trong nước và quốc tế

ĐH Duy Tân vươn lên vị trí cao trên các bảng xếp hạng quốc tế uy tín:

- Xếp hạng 504 ĐH Tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2027

- Top 600+ ĐH Tốt nhất thế giới theo Times Higher Education 2026

- Top 100+ ĐH Tốt nhất châu Á theo QS Asian University Rankings 2026

- Top 400 ĐH tốt nhất toàn cầu theo U.S. News & World Report 2026-2027

- Xếp thứ 459 thế giới (thứ 1 các ĐH Việt Nam) theo URAP năm 2025

Nhiều ngành học mang tính trọng điểm ở ĐH Duy Tân được ghi nhận trong Top 400 Thế giới:

Xếp hạng Ngành nghề theo QS World University Rankings 2026:

- Quản trị Du lịch và Giải trí: vị trí 41 thế giới (đơn vị đầu tiên của Việt Nam có xếp hạng ngành nghề vào Top 50 thế giới)

- Khoa học Máy tính & Hệ thống Thông tin: vị trí 144 thế giới

- Kiến trúc & Môi trường Xây dựng: Top 101-150

- Khoa học Môi trường: vị trí 146 thế giới

- Kỹ thuật Điện và Điện tử: Top 251-300 thế giới

- Vật lý và Thiên văn học: Top 251-300 thế giới

- Dược và Dược lý: Top 301-350 thế giới

- Khoa học Vật liệu: Top 301-350 thế giới

- Kỹ thuật Cơ khí: Top 301-350 thế giới

Xếp hạng Ngành nghề theo Times Higher Education (THE) năm 2026:

- Khoa học Vật lý: Top 251-300 thế giới

- Kỹ thuật: Top 301-400 thế giới

- Khoa học Sự sống: Top 301-400 thế giới

- Y tế & Sức khoẻ: Top 401-500 thế giới

- Khoa học Xã hội: Top 401-500 thế giới

- Khoa học Máy tính: Top 501-600 thế giới

- Kinh tế & Quản trị: Top 601-800 thế giới