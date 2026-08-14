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Thanh Hóa cấp đồng phục, vật dụng thiết yếu cho học sinh vùng biên

Phạm Trường

TPO - Học sinh các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới Thanh Hóa sẽ được cấp đồng phục, đồ dùng cá nhân và học phẩm hằng năm nhằm phục vụ học tập, sinh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng vừa ký quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Theo đó, học sinh học tại các trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới đất liền thuộc diện được hưởng chính sách. Danh mục trang cấp gồm: quần áo đồng phục, học phẩm và đồ dùng cá nhân được cấp một lần trong mỗi cấp học.

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Học sinh vùng biên giới Thanh Hóa được cấp đồng phục, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập.

Nhóm đồ dùng và học phẩm được cấp hằng năm gồm: quần áo đồng phục mùa đông, đồng phục mùa hè, cặp hoặc ba lô học sinh, vở, giấy học tập, bút bi, bút chì đen, tẩy và bộ dụng cụ toán học cho học sinh ở cả 3 cấp tiểu học, THCS và THPT.

Riêng học sinh tiểu học được cấp thêm kéo và hộp bút chì màu; học sinh THCS và THPT được cấp máy tính bỏ túi.

Đối với đồ dùng cá nhân, học sinh ở cả 3 cấp học được cấp một lần trong mỗi cấp học các vật dụng gồm: chăn, màn, chiếu, gối, đệm, áo nilon đi mưa hoặc ô che mưa, móc treo quần áo, dép đi trong nhà, xô đựng nước nhựa, chậu nhựa và phích đựng nước.

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Các trường nội trú vùng biên Thanh Hóa đang được xây dựng, dự kiến phục vụ năm học mới.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí kinh phí. Các xã biên giới và trường nội trú có trách nhiệm lập dự toán, tổ chức mua sắm, trang cấp đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức và công khai theo quy định.

Năm 2025, Thanh Hóa khởi công 6 trường phổ thông nội trú tại các xã Yên Khương, Bát Mọt, Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Thủy và Na Mèo, với tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng. Các trường đang dần hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026-2027, góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #học sinh #vùng biên #đồng phục #đồ dùng #trường nội trú

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