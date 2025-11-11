Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Hết cảnh học sinh vùng biên Thanh Hóa đi bộ hơn 1km ra suối tắm giặt

Hoàng Phúc
TPO - Trước tình trạng trường học vùng biên Thanh Hóa thiếu nước sinh hoạt sau mưa lũ do hệ thống ống dẫn hư hỏng, chính quyền địa phương đã khắc phục sự cố, giúp giáo viên và học sinh có nước sinh hoạt, không còn phải ra suối tắm giặt.

Ngày 10/11, lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát (xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau thời gian học sinh của trường phải ra suối tắm giặt do thiếu nước sau mưa lũ, đến nay đã được khắc phục dứt điểm.

"Chính quyền địa phương đã cho sửa lại đoạn mương dẫn nước bị sụt lún do mưa bão trước đó. Hiện nước đã có trở lại và được dẫn về trường, các em học sinh không còn phải ra suối tắm như trước”, lãnh đạo nhà trường thông tin.

tp-18.jpg
tp-12.jpg
tp-7.jpg
Thiếu nước sinh hoạt, học sinh vùng biên phải ra suối tắm, giặt.

Những ngày tháng 10 vừa qua, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nguyên nhân do đợt mưa bão vừa qua làm sập một đoạn mương dài khiến toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt về trường bị tê liệt.

Để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho học sinh, vào mỗi buổi chiều, thầy cô giáo phải dẫn hàng trăm em ra khu vực suối Poong (cách trường khoảng 1km) để tắm giặt. Sự việc gây nhiều bất tiện cho học sinh và giáo viên, nhất là khi mùa đông đang đến gần. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình trạng này, nhà trường đã thuê máy khoan giếng, mua đường ống để dẫn nước về trường song do địa hình không thuận lợi nên các giải pháp vẫn không đủ nước sinh hoạt.

tp-14.jpg
Đường mương dẫn nước sinh hoạt về trường đã khắc phục song thầy cô giáo vẫn lo thiếu nước về lâu dài.

Theo ông Trịnh Văn Cường, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát, hiện nay dù nước dẫn từ mương đã có trở lại, nhưng nhà trường vẫn tiếp tục khoan thêm giếng (giếng thứ 3) nhằm đảm bảo nguồn nước ổn định lâu dài.

Hoàng Phúc
#Thanh Hóa #học sinh #nước sinh hoạt #giáo dục #mưa lũ #hệ thống cấp nước #trường học

