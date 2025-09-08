Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cà Mau:

Hàng chục người bị 'sập bẫy' cấp nước sạch

Tân Lộc
TPO - Những ngày qua, nhiều người dân Cà Mau nhận được cuộc gọi xưng nhân viên Công ty Cấp nước Bạc Liêu yêu cầu cung cấp căn cước, sổ đỏ để ký lại hợp đồng cung cấp nước, hoặc vào đường link để ký hợp đồng trực tuyến. Phía công ty khẳng định không thực hiện việc này và cảnh báo người dân không làm theo để tránh bị lừa.

Ngày 7/9, ông Võ Minh Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu (BLW) - cho biết, từ ngày 6/9, trên địa bàn xuất hiện tình trạng mạo danh nhân viên công ty gọi điện yêu cầu khách hàng ký lại hợp đồng cung cấp nước, nhằm mục đích lừa đảo. Tới nay, có khoảng 30 khách hàng phản ánh nhận được cuộc gọi như trên.

Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu tại số 92 Lê Duẩn.

Các đối tượng lừa đảo yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân, sổ đỏ đến trực tiếp trụ sở công ty tại số 1, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu - là địa chỉ không có thật để ký lại hợp đồng cấp nước. Hoặc khách hàng vào đường link qua tin nhắn kết bạn Zalo để được hướng dẫn ký lại hợp đồng cấp nước trực tuyến. Nếu người dân không thực hiện ký lại hợp đồng sẽ cắt nước, để tạo hoang mang, khiến nhiều người lo lắng và làm theo.

Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu khẳng định, các cuộc gọi trên là giả mạo, các đường liên kết đối tượng gửi qua tin nhắn đều giả mạo, chứa mã độc. Nếu người dân truy cập khai báo thông tin, tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân có thể bị đánh cắp. Hoạt động cấp nước hiện diễn ra bình thường, công ty không yêu cầu khách hàng ký lại hợp đồng.

Hiện công ty này có hơn 34.300 khách hàng. Tất cả hợp đồng với Công ty Cấp nước Bạc Liêu đều được gia hạn tự động trên hệ thống khi đến hạn, nếu không có yêu cầu khác từ khách hàng.

Sau khi nhận thông tin tình trạng lừa đảo trên, Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu đã nhắn tin cảnh báo đến tất cả khách hàng.

