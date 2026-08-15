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Giáo dục

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Giáo viên thử việc bạo hành trẻ mầm non

Hà Linh​

TPO - Trường Mầm non Hoa Trà My II, phường Yên Hoà (Hà Nội) cho biết, đã xác minh được giáo viên có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong chăm sóc trẻ nên đã xử lý bằng hình thức chấm dứt hợp đồng.

Liên quan đến sự việc trẻ ở Trường Mầm non Hoa Trà My II bị giáo viên bạo hành, ngày 14/8, UBND phường Yên Hòa báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội. Trong đó, thông tin, sự việc phụ huynh phản ánh trẻ mầm non bị bạo hành hiện đang được cơ quan công an xác minh, điều tra, làm rõ.

Theo Phường Yên Hòa sau khi nhận được thông tin phản ánh trẻ trên mạng xã hội, phòng Văn hóa – Xã hội đã làm việc và yêu cầu Ban Giám hiệu trường Mầm non Hoa Trà My II.

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Hình ảnh lan truyền được cho rằng, giáo viên trường này bạo hành trẻ.

Qua làm việc, trường cho biết, cháu G.H.V học tại trường từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2026.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường điều động cô B.T.T.L, giáo viên thử việc trực tiếp phụ trách lớp. Bên cạnh đó còn bố trí 1 giáo viên phụ lớp.

Trong tháng 2/2026, gia đình học sinh nhận thấy cháu có biểu hiện bất an khi đến trường và trong sinh hoạt tại nhà nên đã đề nghị trường cho xem lại camera lớp học.

Qua theo dõi camera, phụ huynh phát hiện và phản ánh với nhà trường một số hành vi ứng xử của giáo viên chưa phù hợp.

"Cụ thể, cô L. trong giờ sinh hoạt tại lớp, do thiếu kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc, đã có hành vi dùng tay cấu và tác động không đúng chuẩn mực sư phạm đối với học sinh, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Còn giáo viên phụ lớp trực tiếp chứng kiến sự việc nhưng không kịp thời báo cáo ban giám hiệu theo quy định; đồng thời, trong giờ ngủ trưa cùng ngày, có hành vi ghì, giữ học sinh không đúng chuẩn mực sư phạm và quy trình chăm sóc trẻ của Nhà trường", báo cáo của UBND phường Yên Hoà nêu.

Được biết, sau khi kiểm tra dữ liệu camera, xác định các vi phạm của giáo viên trong chăm sóc trẻ, trường đã chấm dứt hợp đồng, buộc thôi việc đối với cô L.

Lý do là giáo viên có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về chăm sóc, bảo vệ trẻ em và chuẩn mực nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

Còn cô giáo hỗ trợ lớp, Trường Mầm non Hoa Trà My II thực hiện đình chỉ công tác, chuyển khỏi lớp Nhím Xù 2 và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định và có hành vi chưa phù hợp với quy trình chuyên môn trong chăm sóc trẻ.

Đối với trẻ trong sự việc, trường này cho biết đã cử cán bộ y tế, tâm lý học đường theo dõi thường xuyên tình hình học tập, sinh hoạt và tâm lý của trẻ.

Ngoài ra, nhà trường đã đề xuất miễn học phí cho trẻ nhưng phụ huynh học sinh không đồng ý.

Cũng theo trường này, sau khi nghỉ học tại trường, gia đình trẻ đề nghị nhà trường kiểm tra lại biên bản ghi nhận sự việc và phương án xử lý ký ngày 4/2 và 11/2/2026, đồng thời cho rằng một số nội dung trong biên bản chưa phản ánh đầy đủ quan điểm của gia đình.

Hai bên đã có nhiều buổi trao đổi, làm việc trực tiếp nhưng đến nay vẫn còn một số nội dung chưa thống nhất, chủ yếu liên quan đến mức độ, tính chất hành vi của hai giáo viên và trách nhiệm cụ thể của trường.

Trường Mầm non Hoa Trà My II có địa chỉ tại Lô A4/NT1, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu phường Yên Hoà xác minh và báo cáo sự việc.

Hà Linh​
#Trẻ mầm non #Trẻ bị bạo hành #Bảo hành trẻ

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