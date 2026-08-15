Báo Tiền Phong, Đại học Thái Nguyên và DBV bắt tay mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên

TPO - Ngày 15/8, Báo Tiền Phong, Đại học Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới trang bị kỹ năng, tăng trải nghiệm thực tế và mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

VIDEO: Báo Tiền Phong hợp tác Đại học Thái Nguyên, DBV hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng.

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Báo Tiền Phong, với sự tham dự của PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; ông Nghiêm Xuân Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV, cùng đại diện lãnh đạo ba đơn vị.

Báo Tiền Phong hợp tác Đại học Thái Nguyên, DBV hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng.

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, sự kết nối giữa cơ quan báo chí, trường đại học và doanh nghiệp sẽ tạo thêm môi trường để sinh viên rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm công việc thực tế và sớm tiếp cận yêu cầu của thị trường lao động.

Đại học Thái Nguyên hiện có hơn 115.000 sinh viên, cùng hệ thống các trường thành viên, đơn vị đào tạo, nghiên cứu và đội ngũ cán bộ, giảng viên quy mô lớn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, ba đơn vị có những thế mạnh bổ trợ cho nhau. Nhà trường có nguồn nhân lực trẻ và hệ thống đào tạo; doanh nghiệp có môi trường thực tiễn; cơ quan báo chí có thế mạnh kết nối, truyền thông và tổ chức các hoạt động hướng tới học sinh, sinh viên.

“Ba đơn vị sẽ phát huy các thế mạnh để phối hợp tổ chức nhiều hoạt động dành cho học sinh, sinh viên tại Thái Nguyên, đặc biệt là sinh viên các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Theo ông, mô hình hợp tác này sẽ giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng thực tế, đồng thời mở thêm cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Báo Tiền Phong cũng sẽ nghiên cứu khả năng nhân rộng mô hình hợp tác ba bên với các cơ sở giáo dục đại học khác.

PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

PGS. TS Hoàng Văn Hùng nhận định, việc phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông phù hợp với định hướng gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên đánh giá cao vai trò truyền thông của Báo Tiền Phong và tiềm năng hợp tác với DBV trong đào tạo kỹ năng mềm, thực tập nghề nghiệp, phát triển năng lực cho sinh viên.

Nhà trường cam kết đồng hành với các đối tác để triển khai hiệu quả những nội dung đã thống nhất, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Nghiêm Xuân Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV phát biểu tại chương trình.

Ông Nghiêm Xuân Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV cho rằng, dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, Báo Tiền Phong, Đại học Thái Nguyên và DBV cùng hướng tới một điểm chung trong chương trình hợp tác là sinh viên. “Chúng tôi tin, sinh viên sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ sự kết nối này”, ông Thái nói.

Theo ông Thái, DBV cam kết đồng hành cùng Báo Tiền Phong và Đại học Thái Nguyên, tạo thêm cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường doanh nghiệp và đưa kiến thức trên giảng đường vào thực tế. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, ông nhấn mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cần chú trọng đạo đức nghề nghiệp.

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Chúng tôi mong muốn hợp tác lâu dài và cùng tạo thêm giá trị cho sinh viên”, ông Thái chia sẻ.

Mở thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp

Theo biên bản ghi nhớ, ba bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm và hoạt động thực hành cho sinh viên. Nội dung tập trung vào kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, bán hàng, chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân trên môi trường số, ứng dụng công nghệ, quản trị tài chính cá nhân và khởi nghiệp.

Báo Tiền Phong, Đại học Thái Nguyên và Tập đoàn Bảo hiểm DBV ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới đào tạo kỹ năng, tăng trải nghiệm thực tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

DBV sẽ phối hợp tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường kinh doanh, trải nghiệm công việc và học hỏi kinh nghiệm từ doanh nghiệp. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm nhằm rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức giảng đường và yêu cầu tuyển dụng.

Ba bên dự kiến tổ chức “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ” tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Các đại biểu chia sẻ tại chương trình.

Các tọa đàm về kỹ năng sống, việc làm thêm, tìm việc và khởi nghiệp cũng sẽ được triển khai dành cho sinh viên các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên.

Sinh viên có thể được tạo điều kiện thực tập, cộng tác tại những chi nhánh phù hợp của DBV. Các chương trình thể thao, ca nhạc có đông sinh viên tham gia cũng nằm trong kế hoạch phối hợp.

Báo Tiền Phong, Đại học Thái Nguyên và Tập đoàn Bảo hiểm DBV ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

DBV dự kiến trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cung cấp các gói ưu đãi về bảo hiểm thân thể và bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện cho giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Sự hợp tác được kỳ vọng tạo thêm cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực tế, chủ động hơn trong lựa chọn nghề nghiệp và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Với Báo Tiền Phong, mô hình hợp tác giữa truyền thông, giáo dục và doanh nghiệp cũng mở ra hướng triển khai các chương trình đồng hành dài hạn, thiết thực dành cho học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ.