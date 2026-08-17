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Hà Nội: Đèn tín hiệu giao thông liên tục đỏ, ô tô xếp hàng dài trong đêm

Thanh Phong

TPO - Nhiều người dân phản ánh, đêm 16/8, tại nút giao Lạc Trung – Minh Khai (Vĩnh Tuy, Hà Nội) đèn tín hiệu chỉ hiện màu đỏ khiến các phương tiện xếp hàng dài.

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Phương tiện xếp hàng dài từ đê Nguyễn Khoái đi Minh Khai.

Theo người dân, vào khoảng hơn 20h ngày 16/8, đèn tín hiệu giao thông qua khu vực nút giao Lạc Trung – Minh Khai chỉ hiện màu đỏ kéo dài.

Vụ việc khiến các phương tiện di chuyển theo hướng từ đê Nguyễn Khoái đi Minh Khai và ngược lại ùn dài. Ngoài ra, hướng từ Lạc Trung đi Minh Khai cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Nhiều tài xế cho biết, do sợ bị camera AI “bắt lỗi” không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu nên họ đã dừng lại không dám đi qua ngã ba. Một số tài xế xe máy xuống dắt bộ qua.

Một số tài xế khác cho biết, tại một số tuyến đường xảy ra tình trạng đèn hiển thị màu vàng. Điển hình như nút giao Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ, Hoàng Cầu, Vành đai 1…

Được biết, việc đèn tín hiệu màu đỏ, nháy vàng là nhịp điều chỉnh chu kỳ đèn của lực lượng chức năng sau trận bóng đá giải ASEAN Cup 2026, diễn ra vào tối cùng ngày.

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Đèn tín hiệu hiển thị màu đỏ trong thời gian dài.

Trước đó, tại Hà Nội cũng từng xảy ra việc đèn tín hiệu không hiển thị số đếm lùi, đèn đỏ hoặc đèn xanh kéo dài sau khi hết chu kỳ đếm, hoặc nhiều tín hiệu cùng bật sáng.

Cơ quan chức năng lý giải, việc này nhằm tối ưu hoá dòng phương tiện, hạn chế ùn tắc, việc thay đổi chu kỳ đèn được thực hiện vào các thời điểm trước và sau khung giờ cao điểm, thời điểm 0h hằng ngày, hoặc khi ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến.

Trong quá trình điều chỉnh, có thể xuất hiện một số hiện tượng như: không hiển thị số đếm lùi, đèn đỏ hoặc đèn xanh kéo dài sau khi hết chu kỳ đếm, hoặc nhiều tín hiệu cùng bật sáng. Tuy nhiên, đây là hiện tượng kỹ thuật tạm thời, thường kết thúc sau một chu kỳ đèn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu và hiệu lệnh chỉ huy, điều khiển của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại nút giao để bảo đảm an toàn.

Trường hợp việc điều chỉnh kéo dài bất thường, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, hoặc ghi nhận bất cập liên quan hệ thống đèn tín hiệu, đề nghị người dân phản ánh về Trung tâm điều khiển giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hà Nội qua số điện thoại 0692.196.550 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Thanh Phong
#ảnh hưởng sự cố đèn tín hiệu giao thông #quản lý và điều chỉnh chu kỳ đèn #an toàn giao thông trong giờ cao điểm #hướng dẫn phản ánh và xử lý sự cố #ô tô xếp hàng dài #ASEAN Cup

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