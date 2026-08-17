Đề xuất mới về kiểm tra việc in, đúc, tiêu hủy tiền

TPO - Ông Phạm Đức Ấn nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước có cơ chế kiểm toán nội bộ và thực hiện giám sát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền, cũng như quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước. Đây là những cơ chế nhằm bảo đảm hoạt động được kiểm soát, đồng thời hạn chế sự trùng lặp trong kiểm tra, giám sát.

Tài sản mã hóa, cơ quan nào thanh tra?

Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Liên quan đến Luật Phòng, chống rửa tiền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, các quy định về phòng, chống rửa tiền được thiết kế theo hướng cho phép các đối tượng báo cáo khai thác các dữ liệu chuyên ngành, không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

Đồng thời, theo ông Phạm Đức Ấn, các biện pháp thực hiện tương ứng với mức độ rủi ro rửa tiền, cơ bản không tạo thêm trách nhiệm vượt quá khả năng thực hiện của đối tượng báo cáo.

“Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan liên quan rà soát, đảm bảo tuân thủ quy định về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo Luật”, ông Phạm Đức Ấn nêu rõ.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai nêu rõ, Thường trực Ủy ban đề nghị có quy định chi tiết và hướng dẫn việc thực hiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật Phòng, chống rửa tiền, đặc biệt là các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị phân định rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống rửa tiền và đối tượng báo cáo; rà soát quy định về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành trong thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Đại diện cơ quan thẩm tra báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Đồng thời cần thể hiện rõ cơ quan nào có trách nhiệm thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực tài sản mã hóa, không để xảy ra khoảng trống hoặc chồng chéo trách nhiệm giữa các cơ quan.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát độc lập thay thế, đảm bảo không tạo khoảng trống trong kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Hoàn thiện pháp luật về chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý và giải trình đầy đủ những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Khi luật hóa phải đi kèm với các quy định, hướng dẫn thật cụ thể, có tiêu chí định lượng và phương thức rõ ràng về việc thu thập, quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý rà soát lại trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan và các đối tượng báo cáo, bảo đảm việc phân công đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm và quan trọng là có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan, nhất là pháp luật về chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, nhằm phát triển mạnh hơn thị trường vốn trung và dài hạn, qua đó giảm áp lực và sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn vốn tín dụng đối với nền kinh tế và hệ thống ngân hàng.

Tiếp thu giải trình sau đó, ông Phạm Đức Ấn cho biết, đối với trách nhiệm của Bộ Tài chính trong kiểm soát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền, qua thực tiễn thực hiện trong nhiều năm qua, hằng năm Kiểm toán Nhà nước đều thực hiện kiểm toán, đồng thời Bộ Tài chính cũng thực hiện việc kiểm tra.

Tuy nhiên, về cơ bản, nội dung hai hoạt động này có sự trùng lặp, bởi hoạt động kiểm toán cũng dựa trên các nội dung do Bộ Tài chính thực hiện để đưa ra kết luận kiểm toán.

Do đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị bỏ quy định cụ thể về trách nhiệm kiểm tra hằng năm của Bộ Tài chính. Việc này không làm thay đổi thẩm quyền của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính vẫn có quyền kiểm tra hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước có cơ chế kiểm toán nội bộ và thực hiện giám sát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền, cũng như quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Đây là những cơ chế nhằm bảo đảm hoạt động được kiểm soát, đồng thời hạn chế sự trùng lặp trong kiểm tra, giám sát.