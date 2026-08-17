Đi bộ quanh Hồ Gươm sẽ gặp ban nhạc Jazz

TPO - Khán giả chỉ cần đi qua phố đi bộ Hồ Gươm là có thể gặp một ban nhạc Jazz, nghe những ca khúc Việt Nam quen thuộc được phối lại, cùng hát với nghệ sĩ hay tham gia một màn swing dance ngay giữa phố. Đó là một trong những cách Hanoi Jazztival 2026 tìm đường đưa Jazz ra khỏi những không gian vốn được xem là dành cho người đã biết và yêu dòng nhạc này.

Đưa Jazz đến gần công chúng

Diễn ra từ ngày 17-19/9, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 mang chủ đề Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới trải rộng tại nhiều địa điểm ở trung tâm Thủ đô.

Từ Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn, phố đi bộ Hồ Gươm, Nhà Bát Giác đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 22 Hàng Buồm, các câu lạc bộ Jazz..., liên hoan được thiết kế như một hành trình âm nhạc đi xuyên qua nhiều lớp không gian của Hà Nội.

Không dừng lại ở các đêm diễn, công chúng có thể bước vào triển lãm Jazz & Phố, chương trình Woman in Jazz, tọa đàm Hà Nội và nhạc Jazz, workshop về Jazz và âm nhạc truyền thống, những buổi hòa tấu ngẫu hứng, chương trình Jazz đường phố, Jazz trong không gian di sản và các cuộc chơi âm nhạc kéo dài đến nửa đêm tại câu lạc bộ.

Hanoi Jazztival 2026 là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Đứng sau thiết kế này, nhạc sĩ Dương Cầm - Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc của liên hoan - cho rằng khoảng cách giữa Jazz và công chúng Việt Nam vẫn còn khá lớn. Dòng nhạc này thường bị xem là khó nghe, xa cách, thậm chí cao siêu, vì vậy liên hoan được thiết kế để tạo thêm những cơ hội gặp gỡ tự nhiên giữa Jazz và người nghe.

Theo Dương Cầm, Hanoi Jazztival 2026 không đặt Jazz trong một ốc đảo dành riêng cho giới chuyên môn. Ban tổ chức chủ động đưa âm nhạc tới những địa điểm công chúng vốn quen thuộc, từ phố đi bộ, bảo tàng đến không gian di sản.

Ở phố đi bộ Hồ Gươm, từ 10h ngày 19/9, chương trình Street Jazz - Nhạc Jazz trên đường phố đi bộ Hồ Gươm được tổ chức tại hai điểm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực Tràng Tiền Plaza.

Nhạc sĩ Dương Cầm là Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc của Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội.

Khán giả có thể gặp những tác phẩm Jazz kinh điển, những giai điệu quen thuộc của thế giới hoặc ca khúc của các nhạc sĩ Việt Nam được trình diễn theo phong cách Jazz. Không gian biểu diễn còn được mở rộng bằng những hoạt động tương tác như cùng hát, giao lưu hay swing dance tập thể.

“Vì mục tiêu cuối cùng của festival không phải khiến một người trở thành khán giả Jazz ngay sau một chương trình, mà trước hết, cần tạo ra điểm tiếp xúc đầu tiên. Từ một bài hát, một buổi diễn, một lần tham gia hoạt động cộng đồng, sự tò mò có thể dần trở thành tình yêu với Jazz”, Dương Cầm chia sẻ.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh trở thành đại sứ thương hiệu dự án Hanoi Jazztival 2026.

Sau những chương trình biểu diễn lúc 20h, Jazz vẫn chưa kết thúc. Từ 22h đến 24h, các Night Jam Jazz được tổ chức tại Bình Minh Jazz Club và Long Waits Club. Những cuộc ngẫu hứng về đêm, vốn là nét đặc trưng trong đời sống Jazz, được coi như một phần chính thức của liên hoan.

Tìm một thương hiệu âm nhạc cho Hà Nội

Hanoi Jazztival 2026 có sự tham gia của các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Nghệ sĩ Quyền Văn Minh - một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với Jazz Việt Nam - trở thành đại sứ thương hiệu của dự án.

Theo tổng đạo diễn Dương Cầm, sự đa dạng không chỉ nằm ở quốc tịch nghệ sĩ. Chương trình được xây dựng với nhiều phong cách Jazz, trong đó có những dòng nhạc sôi động, gần hơn với thói quen nghe nhạc của giới trẻ.

Một hướng thử nghiệm khác là đưa Jazz vào cuộc đối thoại với âm nhạc truyền thống và di sản Hà Nội. Workshop Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống và chương trình Jazz và Di sản mở ra những cuộc giao thoa giữa Jazz với chất liệu văn hóa bản địa, qua đó tìm kiếm những sắc thái riêng cho một liên hoan quốc tế được tổ chức tại Hà Nội.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, Hanoi Jazztival 2026 cũng là một phần trong chuỗi sự kiện nghệ thuật quốc tế Hà Nội đang xây dựng.

“Chúng tôi mong muốn xây dựng chương trình Jazz hiện đại đối thoại với không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đây không chỉ là chuỗi âm nhạc mà còn tạo ra đời sống xung quanh, mang đến giá trị văn hóa, tinh thần cho cộng đồng”, Dương Cầm chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết thành phố định hướng đưa Hanoi Jazztival trở thành liên hoan Jazz quốc tế thường niên, xây dựng một thương hiệu văn hóa riêng của Hà Nội, có sức lan tỏa trong khu vực và hướng tới thế giới.

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội gồm chuỗi hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Hanoi Jazztival 2026 cũng là một phần trong chuỗi sự kiện nghệ thuật quốc tế Hà Nội đang xây dựng, bên cạnh Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Văn hóa thế giới, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng và Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.

Đây đồng thời là hoạt động gắn với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.