Hà Nội: Cải tạo KTT thành cao ốc 30 tầng: Người dân được tái định cư thế nào?

TPO - Dự kiến sau khi khu tập thể (KTT) Trương Định, phường Tương Mai được xây dựng lại sẽ trở thành hai tòa cao tầng với 30 tầng nổi, 3 tầng hầm. Người dân được tái định cư tại chỗ.

Ngày 15/8, UBND phường Tương Mai (Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan đối với dự thảo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định.

Sau hơn 50 năm sử dụng, khu tập thể Trương Định đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật hiện hành. Với quy mô dân cư gồm 390 hộ dân và số lượng người cư trú thực tế là 1.012, phần diện tích cơi nới lên đến hơn 7.391 m2, chiếm tới 51% cơ cấu diện tích sử dụng. Cộng thêm với việc không có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động hoặc họng nước tại chỗ dẫn tới khả năng ứng phó ban đầu với các vụ cháy gần như bằng không.

Phối cảnh tòa nhà sau khi cải tạo khu tập thể Trương Định. Ảnh: CĐT

Tập thể Trương Định gồm 10 tòa nhà (A, B, C, D, E, H1-H5) cao 2 tầng; nhiều hộ đã tự cơi nới lên 3-4 tầng. Theo đánh giá, kết cấu chịu lực của khu tập thể đã suy giảm; xuất hiện vết nứt lớn, bong tróc bê tông, ăn mòn cốt thép và thấm dột. Bên cạnh đó, không gian chung bị lấn chiếm; thiếu diện tích cây xanh, sân chơi và các tiện ích công cộng cơ bản; Hệ thống điện, nước lạc hậu, chắp vá; nguy cơ sự cố cháy nổ và không đáp ứng nhu cầu hiện đại...

Đánh giá kiểm định khẳng định: Nền móng và kết cấu cũ không bảo đảm chịu tải sau cơi nới và tác động của thời tiết, rung chấn; các biến dạng đe dọa ổn định công trình... Do đó, khu tập thể Trương Định thuộc trường hợp phải phá dỡ do không đảm bảo an toàn chịu lực và niên hạn sử dụng.

Về quá trình cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định dự kiến kéo dài từ quý III/2026 đến quý IV/2029. Trong đó quá trình xây dựng lại là 36 tháng.

Trong đó giai đoạn 1 là lựa chọn chủ đầu tư dự kiến kéo dài 45 ngày.

Giai đoạn 2 là di dời người dân dự kiến trong 6 tháng, tiến độ giai đoạn này phụ thuộc cụ thể vào phương án bồi thường, tái định cư được thỏa thuận giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu, người sử dụng đất. Thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm cư được từ 51 % chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất đồng thuận.

Giai đoạn 3 là phá dỡ, dự kiến trong 45 ngày kể từ ngày chủ đầu tư được nhận bàn giao mặt bằng của nhà tập thể cuối cùng trong phạm vi dự án.

Giai đoạn 4 là xây dựng, dự kiến trong 36 tháng. Kể từ ngày khởi công xây dựng, bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất dự án và điều kiện thực tế khi triển khai.

Dự kiến sau khi xây dựng lại sẽ trở thành hai tòa cao tầng có 30 tầng nổi, 3 tầng hầm với chiều cao tối đa là 130m. Công trình sau khi hoàn thành sẽ có 1.065 căn hộ đáp ứng cho quy mô dân số lên đến 2.380 người.

Dự kiến nguyên tắc bồi thường đối với căn hộ chung cư theo Nghị định 98/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 66/2026/NQ-HĐND. Theo đó, hệ số K=2 áp dụng cho diện tích sử dụng căn hộ hợp pháp, do chủ đầu tư và chủ sở hữu nhà tự thỏa thuận theo quy định.

Đối với trường hợp không thỏa thuận được, áp dụng hệ số K=1,2 đối với căn hộ tầng 1; hệ số K=1,0 đối với căn hộ từ tầng 2 trở lên.

Đại diện UBND phường khẳng định: Chính sách tái định cư tại chỗ giúp cư dân ổn định cuộc sống tại chính nơi ở cũ với chất lượng căn hộ tốt hơn.

Dự kiến người dân được bố trí tạm cư và hỗ trợ tiền thuê nhà theo Nghị quyết 66/2026/NQ-HĐND và phương án được phê duyệt. Cụ thể, trong 3 năm đầu thành phố Hà Nội hỗ trợ tạm cư 100%, năm thứ 4 - 5 thành phố hỗ trợ 50%, chủ đầu tư hỗ trợ 50%; sau 5 năm chủ đầu tư hỗ trợ 100% cho người dân tạm cư.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng khẳng định quan điểm của phía chính quyền là “không làm thiệt cho dân, không làm thiếu cho dân”, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ dự án để đẩy nhanh các bước tiếp theo, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống.