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Hơn ngàn căn hộ, đất nền tại TPHCM được cấp sổ

Duy Quang

TPO - Dự án Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở số 16/9 Bùi Văn Ba, Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bướm được tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho 1.146 căn hộ và 50 nền nhà

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

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Phối cảnh Khu nhà ở chung cư thấp tầng thuộc dự án Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bướm.

Đầu tiên là dự án Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (phường Đông Hưng Thuận) do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đồng Phượng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô dự án 79 nền, trong đó 65 nền đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 50/65 nền đã xây dựng nhà.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đồng Phượng đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với 50 nền đã xây dựng nhà tại dự án.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, do dự án vẫn còn phần diện tích chưa xác định nghĩa vụ tài chính sau khi điều chỉnh quy hoạch, nên ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý tiến hành cấp giấy chứng nhận cho 50/65 nền đã xây nhà, các phần còn lại chưa cấp giấy chứng nhận để chủ đầu tư thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cũng như nghĩa vụ của chủ đầu tư.

Tiếp đó là dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở số 16/9 Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận) do Công ty CP May Tiến Phát làm chủ đầu tư. Dự án là khối chung cư cao 41 tầng nổi, 4 tầng hầm với tổng 291 căn hộ và phần thương mại dịch vụ tại tầng 3, tầng 4.

Tại dự án này, 233/291 căn hộ đã được thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận theo văn bản số 506/STNMT-QLĐ ngày 30/1/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã cấp sổ hồng cho 231/291 căn hộ, do 2 căn hộ chưa nộp hồ sơ. Còn lại 58/291 căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận do chờ hoàn tất nghĩa vụ 20% nhà ở xã hội tại dự án.

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Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở số 16/9 Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận) được cấp sổ. Ảnh: Internet.

Đến nay, dự án đã thực hiện hầu hết các nghĩa vụ, như nghĩa vụ tài chính, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu xả thải môi trường. Công ty CP May Tiến Phát đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà đối với 58 căn hộ còn lại tại dự án. Ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp sổ hồng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Còn Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bướm (phường Phú Thuận) do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín làm chủ đầu tư. Dự án gồm chung cư thấp tầng lô J với 44 căn hộ, đã bán cho người mua nhà nhưng chưa được cấp sổ hồng.

Về nghĩa vụ tài chính của dự án, trước đây đã được Chi cục thuế quận 7 có thông báo số 5862/TB-CCT-KTT xác nhận Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất với tổng số tiền hơn 81 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp sổ hồng cho 44 căn chung cư thấp tầng. Riêng 49 căn nhà ở riêng lẻ theo đề nghị của chủ đầu tư, sẽ tiến hành cấp sổ hồng sau khi xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Duy Quang
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