Gamuda Land cất nóc hai tòa tháp cuối cùng, dự án hạng sang Eaton Park chính thức hoàn thành kết cấu

Ngày 12/08 vừa qua, chủ đầu tư Gamuda Land cùng tổng thầu Coteccons đã tổ chức Lễ cất nóc Cove và Lagoon (A3 & A4) – hai tòa tháp cuối cùng thuộc khu phức hợp căn hộ hạng sang Eaton Park. Sự kiện mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển dự án, đánh dấu cột mốc hoàn thành toàn bộ phần thô theo đúng tiến độ đề ra, bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ “thần tốc” chứng minh năng lực vượt trội

Chính thức khởi công xây dựng từ tháng 3/2024, nhà phát triển bất động sản (BĐS) hàng đầu Malaysia đã quyết liệt triển khai Eaton Park bằng việc tổ chức thi công ngày đêm 24/7, nhằm đảm bảo “tiến độ thần tốc” hướng đến mục tiêu hoàn thành cất nóc toàn bộ 6 tòa tháp đúng hoặc vượt thời hạn cam kết. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn thanh lọc khắt khe, cùng những biến động địa chính trị trên thế giới đang gây xáo trộn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu toàn cầu, việc đảm bảo chính xác tiến độ phát triển dự án là minh chứng mạnh mẽ phản ánh năng lực vượt trội của Gamuda Land cùng các đối tác nhà thầu chiến lược.

Gamuda Land cùng đối tác tổng thầu Coteccons thực hiện nghi lễ cất nóc, chính thức hoàn thiện kết cấu Eaton Park

Sau cột mốc cất nóc, chủ đầu tư sẽ huy động nguồn lực tập trung cho giai đoạn hoàn thiện chi tiết bên trong các căn hộ cũng như hệ thống hạ tầng cảnh quan, tiện ích nội khu. Mọi quy trình đều được giám sát chặt chẽ dưới bộ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng GQUAS uy tín quốc tế do chính Gamuda Land xây dựng, hướng tới mục tiêu bàn giao những tổ ấm hoàn mỹ cho khách hàng từ quý III/2027.

Kiệt tác nhà ở “chuẩn mực tinh hoa” và kỷ lục thanh khoản “vô tiền khoáng hậu”

Tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất cửa ngõ phía Đông vào trung tâm TP HCM, ôm trọn mặt tiền "đại lộ tỷ đô" Mai Chí Thọ, Eaton Park được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc đương đại nổi bật của khu vực. Trên tổng diện tích 3,7 hecta, khu phức hợp căn hộ hạng sang này được quy hoạch với 6 tòa tháp nguy nga, lộng lẫy cao từ 29 đến 39 tầng, cung cấp ra thị trường 2.052 sản phẩm BĐS đa dạng chủng loại. Từ bộ sưu tập nhà ở cao cấp bao gồm những căn hộ 1 – 2 – 3 PN, duplex và penthouse; đến khu thương phố ven sông đặc sắc cấu thành bởi hệ thống khối đế bán lẻ và dãy shophouse đắt giá. Đặc biệt, hai tháp Lagoon và Cove vừa được cất nóc chính là các phiên bản cao cấp nhất của Eaton Park, hội tụ trọn vẹn những tinh túy của dự án “chuẩn mực tinh hoa” này.

Thiết kế Eaton Park mang đậm dấu ấn kiến trúc Biophilic (Ưa sinh học) tinh tế, kết nối hài hòa giữa con người và thiên nhiên thông qua tầm nhìn ôm trọn dòng kênh xanh mát hoặc hướng về trung tâm thành phố hoa lệ. Các gia chủ tại đây được thừa hưởng đặc quyền tiếp cận không giới hạn hệ thống hơn 100 tiện ích nội khu phong phú chuẩn quốc tế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của cư dân thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Từng chi tiết nội thất bên trong căn hộ đều được chăm chút tỉ mỉ với các thiết bị gia dụng nhập khẩu từ những thương hiệu quốc tế danh tiếng trăm năm.

Chính phẩm chất nội tại xuất sắc của sản phẩm, kết hợp cùng chính sách bán hàng ưu việt từ chủ đầu tư, đã giúp Eaton Park liên tục tạo nên những kỷ lục thanh khoản “vô tiền khoáng hậu”. Qua ba lần mở bán, dự án luôn duy trì phong độ 90% giỏ hàng được lấp đầy chỉ sau vài giờ ra mắt, và toàn bộ sản phẩm được “quét sạch” trong vòng 1 tháng sau đó, tạo nên những “cơn địa chấn” tại thị trường TPHCM nói riêng và miền Nam nói chung.

Sở hữu những phẩm chất nội tại vượt trội, Eaton Park không chỉ được thị trường đón nhận nồng nhiệt, mà còn được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng danh giá

Sự hoàn mỹ của dự án còn được bảo chứng bằng những giải thưởng danh giá cả trong nước và quốc tế. Vào năm 2024, Eaton Park đã xuất sắc lập cú đúp vinh quang khi chiến thắng 6 hạng mục lớn nhất dành cho căn hộ của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam (Vietnam Property Awards) và ghi dấu ấn tầm khu vực với 2 danh hiệu uy tín tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á (Asia Property Awards).

Tầm nhìn chiến lược và kỷ nguyên bứt phá của Gamuda Land

Phát biểu tại sự kiện cất nóc, ông Teoh Chin Siang – Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam, miền Nam khu vực 1 chia sẻ: "Eaton Park là dự án hạng sang chủ chốt của Gamuda Land ở khu Đông TP HCM, là bước tiến trọng yếu của chúng tôi trong chiến lược QTP mở rộng quy mô tại Việt Nam. Vậy nên cột mốc hoàn thành giai đoạn thi công kết cấu của dự án ngày hôm nay mang ý nghĩa vô cùng lớn lao, là tiền đề vững chắc để chúng tôi tiếp tục vươn mình, kiến tạo nên những dự án nhà ở kiểu mẫu xuất sắc hơn nữa trong tương lai."

Trực thuộc Gamuda Berhad – tập đoàn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hàng đầu Malaysia, Gamuda Land là chủ đầu tư BĐS đã có hơn ba thập kỷ tích lũy kinh nghiệm triển khai dự án dày dặn trên toàn cầu, kể từ khi được thành lập vào năm 1995. “Ông lớn” khối ngoại này chính thức đổ bộ thị trường Việt Nam vào năm 2007. Khởi đầu với các dự án đô thị xanh quy mô lớn là Gamuda City rộng 274 hecta ở Hà Nội, và Celadon City quy mô 82 hecta tại TPHCM. Từ những “vùng đất bị lãng quên” của 2 thành phố lớn nhất nước, Gamuda Land đã từng bước thay đổi hoàn toàn diện mạo quy hoạch vùng ven, định hình lại khái niệm về không gian sống sinh thái bền vững, góp phần kiến tạo nên các vùng đô thị vệ tinh khang trang, hiện đại và nhộn nhịp.

Qua gần hai thập kỷ củng cố vị thế tiên phong tại Việt Nam bằng 2 dự án kiểu mẫu nêu trên, nhà phát triển địa ốc hàng đầu Malaysia hiện đang tăng tốc mạnh mẽ về quy mô với chiến lược phát triển đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từ các đại đô thị tích hợp đến các dự án quay vòng vốn nhanh (QTP - Quick Turnaround Projects). Tính đến nay, doanh nghiệp đã và đang triển khai tổng cộng 11 dự án lớn nhỏ trên toàn quốc.

Norton Park – khu phức hợp căn hộ cao cấp của Gamuda Land tại phường Thuận Giao, TPHCM (Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), dự kiến ra mắt vào quý IV/2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục khuấy động thị trường khu vực

Trong số đó, đáng chú ý nhất là các dự án đang được ráo riết chuẩn bị ra mắt tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ – nay đã được định hướng trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc TP HCM. Dự kiến “chào sân” vào cuối năm nay, những khu phức hợp dân cư và thương mại cao tầng này được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những làn gió mới, khơi mào cho những cơn "địa chấn" thanh khoản tiếp theo.