The Win City - Hút khách nhờ chính sách hỗ trợ tài chính chỉ 399 triệu nhận nhà

Sự kiện ráp căn Victory Hermes Private Selection diễn ra ngày 08/08/2026 thu hút đông đảo khách hàng và đội ngũ kinh doanh tham dự. Bên cạnh rổ hàng cuối được giới thiệu, chính sách thanh toán từ 399 triệu đồng, hỗ trợ 100% lãi suất và không đóng thêm đến khi nhận nhà trở thành tâm điểm của chương trình.

Sức hút từ rổ hàng cuối và chính sách tài chính thiết thực

Ngay từ đầu chương trình, không khí tại Victory Hermes Private Selection đã diễn ra sôi động với hoạt động tìm hiểu sản phẩm, tư vấn chính sách và ráp căn. Sự quan tâm dành cho rổ hàng cuối Victory Hermes cho thấy nhu cầu sở hữu nhà vẫn hiện hữu khi khách hàng được tiếp cận sản phẩm phù hợp cùng lộ trình tài chính rõ ràng.

Khách hàng tìm hiểu rổ hàng và chính sách thanh toán tại sự kiện Victory Hermes Private Selection – Ảnh: Thắng Lợi Homes.

Victory Hermes – Tháp Hoàng Hậu thuộc The Win City – được giới thiệu với mức giá từ 1,6 tỷ đồng mỗi căn. Đáng chú ý, khách hàng chỉ cần thanh toán 399 triệu đồng và không thanh toán gì thêm đến khi nhận nhà.

Theo phương án thanh toán 25%, khách hàng đặt cọc 50 triệu đồng cho mỗi sản phẩm và hoàn tất 25% giá trị căn hộ khi ký hợp đồng mua bán, đã bao gồm tiền cọc. Sau đó, khách hàng không phải thanh toán thêm trong suốt quá trình xây dựng cho đến khi nhận bàn giao.

Phần 70% tiếp theo được thanh toán khi có thông báo bàn giao căn hộ; 5% còn lại thanh toán khi có thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu. Lộ trình này giúp khách hàng nhìn rõ nghĩa vụ tài chính ở từng giai đoạn và chủ động chuẩn bị phần vốn còn lại.

Đối với khách hàng lựa chọn phương án vay, chương trình hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà theo điều kiện áp dụng. Chính sách góp phần hạn chế tác động từ biến động lãi suất, đặc biệt phù hợp với gia đình trẻ có thu nhập ổn định nhưng chưa muốn dồn toàn bộ nguồn tích lũy ngay từ đầu.

Như vậy, chính sách giải quyết đồng thời ba bài toán của người mua: căn hộ có giá từ 1,6 tỷ đồng, số vốn ban đầu từ 399 triệu đồng và không phải thanh toán thêm đến khi nhận nhà. Trong thời gian khách hàng được giãn dòng tiền, chủ đầu tư vẫn chủ động nguồn lực để tiếp tục triển khai công trình.

Sức hút tại Victory Hermes Private Selection vì vậy không chỉ đến từ tính giới hạn của rổ hàng. Quan trọng hơn, chính sách đã chạm đúng nhu cầu của khách hàng về một lộ trình sở hữu vừa sức, minh bạch và có đủ thời gian chuẩn bị tài chính.

The Win City - Hội tụ các yếu tố tạo giá trị bền vững

Đằng sau sức hút của chính sách là một sản phẩm đang từng bước hiện hữu tại khu vực có nhu cầu nhà ở rõ nét. Victory Hermes thuộc The Win City, tọa lạc tại Đức Hòa – nơi tập trung đông chuyên gia, kỹ sư, quản lý, người lao động và các gia đình trẻ.

The Win City nằm liền kề 39 KCN, CCN như Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Liên Minh…, nơi tập trung khoảng 220.000 chuyên gia, kỹ sư và người lao động. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu sống gần nơi làm việc, kết nối thuận tiện nhưng vẫn cần đầy đủ tiện ích phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Từ vị trí mặt tiền Tỉnh lộ 10, dự án kết nối khoảng 3 phút đến Bình Chánh, TP.HCM và 5 phút đến nút giao Vành đai 3. Lợi thế này giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến các khu công nghiệp, đồng thời tiếp cận mạng lưới giao thông liên vùng đang được đầu tư tại khu Tây.

Dự án cung cấp đa dạng loại hình từ 1PN, 1PN+, 2PN, 3PN, Dual Key đến căn hộ sân vườn. Cơ cấu sản phẩm hướng đến nhiều nhu cầu thực tế, từ người trẻ mua căn hộ đầu tiên, gia đình cần nơi ở lâu dài đến khách hàng khai thác cho thuê.

Cư dân đồng thời được tiếp cận hơn 100 tiện ích theo mô hình One Stop Living Hub, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, học tập và giải trí. Thay vì chỉ sở hữu một căn hộ, cư dân có thể tiếp cận hệ sinh thái giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, thể thao và thư giãn ngay trong khu đô thị.

The Win City - giải pháp an cư lý tưởng cho cộng đồng chuyên gia, gia đình trẻ mong muốn sở hữu căn hộ giá trị cao hơn giá bán - Ảnh Thắng Lợi Homes

Giá trị “sản phẩm thật” còn được thể hiện rõ tại công trường. Victory Hermes hiện đã thi công lên tầng 14, cho phép khách hàng trực tiếp kiểm chứng tiến độ và năng lực triển khai của Central – đơn vị đảm nhiệm vai trò tổng thầu và quản lý xây dựng. Dự kiến cuối tháng 10/2026, tầng căn hộ trải nghiệm tại tầng 6 Victory Hermes sẽ đón khách tham quan. Với 24 căn hộ có diện tích từ 37,8–85,5 m², khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận vị trí, hướng căn, tầm nhìn, không gian sống và chất lượng nội thất gỗ An Cường.

Cùng với tiến độ hiện hữu, The Win City có pháp lý minh bạch, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và đã ghi nhận hơn 1.850 giao dịch thành công. Kết quả này phản ánh sức hấp thụ tích cực của một dự án được phát triển theo nhu cầu ở thực, có mức giá phù hợp và lộ trình sở hữu rõ ràng.

Dự án được bảo chứng bởi sự đồng hành của bộ ba chủ đầu tư An Cường – Central – Thắng Lợi Homes. Trong đó, Thắng Lợi Homes mang đến 15 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản; Central đảm bảo năng lực thi công, quản lý xây dựng; An Cường đóng góp nền tảng hơn 30 năm trong lĩnh vực vật liệu, nội thất và tiêu chuẩn hoàn thiện.

Từ sức hút tại sự kiện ráp căn đến tiến độ thực tế ngoài công trường, Victory Hermes cho thấy sự kết hợp giữa chính sách thiết thực, sản phẩm đang hiện hữu và nhu cầu nhà ở rõ ràng. Với số vốn ban đầu từ 399 triệu đồng và không phải thanh toán thêm đến khi nhận nhà, rổ hàng cuối mở ra một lộ trình sở hữu phù hợp hơn cho chuyên gia, gia đình trẻ và người mua ở thực tại khu Tây Sài Gòn.