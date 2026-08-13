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Hải Phòng đấu giá 6 mỏ đất, cát làm vật liệu san lấp

Nguyễn Hoàn

TPO - TP Hải Phòng đang lên kế hoạch đấu giá quyền khai thác 6 mỏ cát, đất đá làm vật liệu san lấp với tổng quy mô 494,85 ha, trữ lượng khai thác hơn 25,7 triệu m3.

UBND TP Hải Phòng đang lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền khai thác 6 mỏ khoáng sản đợt 3 năm 2026.

Trong đó, 4 mỏ cát làm vật liệu san lấp ở khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, thuộc địa phận phường Dương Kinh và một mỏ cát ở địa phận phường Dương Kinh và Đồ Sơn.

5 mỏ cát này có tổng quy mô hơn 488,2ha, trữ lượng khai thác hơn 24,38 triệu m3. Giá khởi điểm được xác định bằng tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của khoáng sản cùng loại ở các khu vực không đấu giá quyền khai thác (5%). Bước giá được xác định là 10% giá khởi điểm.

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Một góc sông Lạch Tray gần cửa biển, thuộc địa phận phường Dương Kinh.

Ngoài ra, TP Hải Phòng cũng tổ chức đấu giá mỏ đất, đá làm vật liệu san lấp tại núi Tiền Nơi, xã An Lão (TP Hải Phòng) có quy mô diện tích 6,65ha, trữ lượng khai thác 1,347 triệu m3.

Giá khởi điểm mỏ đất đá được xác định bằng tỷ lệ thu tiền thu cấp quyền khai thác khoáng sản của khoáng sản cùng loại ở khu vực không đấu giá quyền khai thác (3%). Bước giá được xác định là 10% giá khởi điểm.

TP Hải Phòng giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu, triển khai công tác đấu giá quyền khai thác 6 mỏ khoáng sản trên.

Vài năm gần đây, tại khu vực Hải Phòng, giá đất, cát làm vật liệu san lấp phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tăng cao. Một số dự án bị ảnh hưởng tiến độ thi công, bị đội vốn do giá vật liệu tăng cao.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #vật liệu xây dựng #mỏ cát #mỏ đất đá #khoáng sản

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