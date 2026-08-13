Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề

Lịch sử phát triển kinh tế tại Việt Nam luôn tồn tại một mẫu số chung đầy thú vị: sự vươn tầm thần tốc của những vùng đất "bản lề" nằm ngay sát vách các siêu đô thị. Khi quỹ đất tại lõi trung tâm như Hà Nội hay TP.HCM trở nên chật chội, dòng vốn và hạ tầng sẽ tự khắc tìm đến những khu vực vệ tinh có khả năng kết nối hoàn hảo nhất. Nhìn vào sự chuyển mình thần kỳ của Bắc Ninh, người ta thấy rõ một kịch bản đang được tái hiện đầy sống động tại Lương Hòa (Tây Ninh), nơi những điểm giao thoa hạ tầng đang định nghĩa lại giá trị của vùng đất cửa ngõ.

Bài học Bắc Ninh mở kỳ vọng cho vị thế "cửa ngõ" của Lương Hòa (Tây Ninh)

Trải qua hơn hai thập kỷ, Bắc Ninh từ một tỉnh nông nghiệp diện tích hạn chế đã vươn mình trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao, nhờ tận dụng triệt để vị thế cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội. Xuất phát điểm của Bắc Ninh gắn liền với trục hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn, khoảng cách lý tưởng chỉ khoảng 30 - 40 phút di chuyển về trung tâm Thủ đô đã biến nơi đây thành lựa chọn hàng đầu cho các tập đoàn đa quốc gia.

Từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, cơ sở hạ tầng khó khăn, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo dữ liệu từ báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm 2026, việc kết nối hoàn hảo qua mạng lưới cao tốc, quỹ đất sạch đã giúp Bắc Ninh duy trì vị thế trong top đầu về thu hút FDI chất lượng cao, kéo theo giá trị bất động sản tại các khu vực quanh khu công nghiệp tăng trưởng trung bình 15-20% mỗi năm.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của các tập đoàn công nghệ lớn đã kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhà ở cho đội ngũ chuyên gia, thay đổi hoàn toàn diện mạo và mặt bằng giá trị đất đai của toàn tỉnh. Thành công này không đến từ ngẫu nhiên, mà dựa trên chiến lược hạ tầng đi trước mở đường, tạo ra một hệ sinh thái cộng hưởng giữa công nghiệp và đô thị.

Khi soi chiếu Bắc Ninh vào Lương Hòa (Tây Ninh) hiện tại, sự tương đồng sắc sảo nhất chính là vị thế "bản lề", khi cả hai khu vực đều sở hữu xuất phát điểm là vùng đệm chiến lược, nơi các dòng chảy thương mại buộc phải đi qua để tiếp cận lõi đô thị lớn nhất vùng. Nếu Bắc Ninh là cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội, thì Lương Hòa đang sở hữu vị thế tương đồng tại cửa ngõ phía Tây Nam của siêu đô thị TP.HCM.

Tại Lương Hòa, điểm rơi phong tỏa hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với cột mốc năm 2026. Việc hoàn thiện đường Vành đai 3 và Vành đai 4 đang tạo ra một huyết mạch giao thương xuyên suốt, trong khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đóng vai trò rút ngắn khoảng cách đến sân bay quốc tế và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tương tự cách Bắc Ninh kết nối với cảng Hải Phòng.

Kịch bản tăng trưởng tại Lương Hoà còn được củng cố bởi dòng vốn FDI ấn tượng, đổ vào các dự án sản xuất công nghệ cao và logistics xanh. Khi công nghiệp phát triển bền vững, dòng người đổ về sẽ tạo ra nhu cầu thực thụ về nhà ở và dịch vụ, tạo nên một chu kỳ mới đầy triển vọng.

Hạ tầng + đô thị: Động lực thúc đẩy tái định giá toàn diện

Một dẫn chứng thực tế khác là trục Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh đã thông xe kỹ thuật, đóng vai trò kết nối trực tiếp khu vực Lương Hòa với TP.HCM ngay ở thời điểm hiện tại. Trong tương lai gần, khi Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài được hoàn thiện và đồng bộ với trục này, thời gian di chuyển từ Lương Hòa về nội đô thành phố dự kiến sẽ rút ngắn xuống đáng kể.

Cũng như Bắc Ninh từng hưởng lợi từ lợi thế kết nối nhanh với Hà Nội để hình thành cực công nghiệp - đô thị mới của vùng Thủ đô, Lương Hòa đang từng bước trở thành một "đô thị 15 phút", mở rộng không gian phát triển về phía Tây Nam TP.HCM.

Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh chính thức thông xe kỹ thuật, góp phần hình thành mạng lưới kết nối liên hoàn giữa cửa ngõ Tây Nam và vùng lõi TP.HCM

Trong bức tranh tăng trưởng đó, Dragon Eden – dự án của chủ đầu tư Tandoland và đơn vị phát triển Mai Bá Hương – nổi lên như một điểm nhấn chiến lược. Với quy mô gần 147 ha, hiện đang triển khai phân khu River, dự án không đơn thuần là bất động sản mà là mảnh ghép hoàn thiện cho hệ sinh thái công nghiệp – đô thị tích hợp tại Lương Hòa.

Nằm đối diện cụm KCN sinh thái 650 ha của Tandoland và Prodezi, Dragon Eden được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp của đội ngũ chuyên gia và kỹ sư trình độ cao. Theo dữ liệu thị trường quý II/2026, nhu cầu về không gian sống tích hợp tại các thủ phủ công nghiệp đang lên cao, với tỷ lệ tìm kiếm tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị công nghiệp Dragon Eden. (Ảnh: Dragon Eden).

Tầm nhìn của các nhà đầu tư sắc sảo không dừng lại ở những khối bê tông hay tiện ích nội khu, mà nằm ở việc nhận diện vị thế chiến lược của Dragon Eden trong một vùng kinh tế đang thay da đổi thịt. Bài học từ Bắc Ninh cho thấy, khi công nghiệp đạt đến ngưỡng bùng nổ, nhu cầu về những đô thị đồng bộ, hiện đại liền kề nơi làm việc sẽ trở thành tất yếu. Đây chính là kịch bản đang thành hình tại Lương Hòa, nơi công nghiệp, logistics và đô thị đang cộng hưởng để tạo nên một chu kỳ tăng trưởng mới.

Xét theo tiến trình phát triển, Lương Hòa hiện đang ở "nút giao" vàng giữa giai đoạn tích lũy hạ tầng và bùng nổ công nghiệp. Dòng vốn FDI chảy mạnh cùng tỷ lệ lấp đầy ấn tượng của các khu công nghiệp hiện hữu là minh chứng đanh thép cho nội lực của một nền kinh tế thực. Khi các dự án hạ tầng trọng điểm đồng loạt "về đích" vào năm 2026, một cuộc tái định giá toàn diện sẽ diễn ra, đưa giá trị bất động sản thoát ly khỏi khái niệm "vùng ven" để tiệm cận tiêu chuẩn của một trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại.

Tựu trung, sức bật của Lương Hòa là kết tinh của một lộ trình phát triển đầy logic và tính toán cẩn trọng. Với sự dẫn dắt của hạ tầng liên vùng và điểm nhấn đô thị Dragon Eden, vùng cửa ngõ phía Tây Nam TP.HCM đang viết nên chương mới đầy kiêu hãnh, một biểu tượng cho hành lang kinh tế 4.0, nơi công nghiệp và đô thị song hành để kiến tạo giá trị bền vững cho tương lai.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Sales Gallery Dragon Eden 2012 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, TP. HCM.

Email: info@mbh.com.vn

Hotline: 0833 089 089

Website: https://dragoneden.vn/