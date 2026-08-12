Phân khu căn hộ Palm River chính thức khởi động

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mới của Palm River, đồng thời bổ sung một mảnh ghép quan trọng cho Palm City, khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình “đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố”.

Phối cảnh phân khu Palm River. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Palm River và giá trị từ quỹ đất ven sông hiếm hoi

Tại những đô thị lớn, quỹ đất có khả năng tạo lập một không gian sống thực sự gắn với mặt nước ngày càng trở nên ít đi. Vì vậy, lợi thế ven sông không chỉ nằm ở tầm nhìn, mà còn ở khả năng tổ chức không gian sống quanh thiên nhiên.

Đó là hướng tiếp cận đối với Palm River, phân khu mới thuộc Palm City được phát triển bởi Hướng Việt Properties. Palm City sở hữu quy mô 30,6 ha tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Khu đại đô thị có gần 3 km tiếp giáp sông, trong đó Palm River sở hữu mặt tiếp giáp sông dài nhất.

Điểm đáng chú ý là mặt nước được đưa vào quy hoạch ngay từ đầu, thay vì chỉ được xem như một lợi thế cảnh quan. Các tòa tháp được bố trí để tối ưu tầm nhìn hướng sông, khả năng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Palm River có diện tích 1,9 ha, gồm bốn tòa tháp cao 36 tầng và hai tầng hầm. Mật độ xây dựng khoảng 40%, trong khi khoảng 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.

Cây xanh, mặt nước và không gian cộng đồng được tổ chức xen kẽ giữa các khối nhà cao tầng. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Với dự án căn hộ cao tầng, đây không đơn thuần là những chỉ số kỹ thuật. Tỷ lệ dành cho khoảng mở tác động trực tiếp đến độ thoáng, cảnh quan và mức độ riêng tư nhất định của cộng đồng cư dân.

Cùng với đó, phần lớn căn hộ tại Palm River là căn góc, mỗi tầng chỉ bố trí 4-6 căn hộ. Mỗi tòa có 4-5 thang máy và chỗ đậu xe được quy hoạch theo tỷ lệ 1:1. Những thông số này cho thấy mật độ cư dân và trải nghiệm sinh hoạt được tính đến một cách bài bản ngay từ những bước đầu tiên của dự án.

Từ hệ tiện ích đến một nhịp sống cân bằng

Từ lợi thế mặt nước, Palm River phát triển hệ tiện ích theo hướng đưa các hoạt động vận động, thư giãn và chăm sóc sức khỏe vào ngay trong không gian sống.

Hơn 68 tiện ích tại phân khu được phát triển theo định hướng “tái tạo năng lượng” kết hợp yếu tố thủy dưỡng, trong đó gồm Sky Onsen, hồ ngâm lạnh, hồ bơi dài 70 m, hồ bơi vô cực, Sky Yoga Deck, Sky Gym & Pilates, Golf mô phỏng, Clubhouse, đài ngắm cảnh trên cao cùng các không gian thư giãn ven sông.

Tuy nhiên, những giá trị của hệ tiện ích không chỉ là dự án có bao nhiêu hạng mục mà là chúng được xâu chuỗi quanh một nhu cầu ngày càng rõ của cư dân đô thị: sau những giờ làm việc và di chuyển, nơi ở không chỉ để nghỉ ngơi mà còn phải giúp phục hồi thể chất và tinh thần.

Theo cách đó, khái niệm wellness (sống khoẻ) tại Palm River được thể hiện trước hết bằng cách tổ chức không gian với mặt nước, cây xanh, ánh sáng, thông gió, thư giãn cùng hiện diện trong đời sống hàng ngày.

Là một phân khu của Palm City, Palm River thừa hưởng hệ sinh thái hơn 100 tiện ích nội và ngoại khu của toàn khu đại đô thị. Palm City được quy hoạch với các chức năng nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn phòng và không gian công cộng, hướng tới một hệ sinh thái tích hợp đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một điểm đến.

Điều này giúp câu chuyện của Palm River không dừng ở một dự án căn hộ ven sông, mà được đặt trong một cấu trúc đô thị rộng hơn.

Hơn 68 tiện ích tại phân khu được phát triển theo định hướng “tái tạo năng lượng”. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Khi kết nối hạ tầng hoàn thiện giá trị của một không gian sống

Một không gian sống có lợi thế tự nhiên chỉ thực sự phát huy giá trị khi có khả năng kết nối thuận lợi với phần còn lại của đô thị.

Khu Đông TP.HCM đang tiếp tục được đầu tư mạnh về hạ tầng. Vành đai 3, nút giao An Phú và các tuyến kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang từng bước nâng cao năng lực giao thông khu vực. Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng đã đưa vào khai thác, bổ sung một kết nối khu Đông với trung tâm thành phố.

Cùng với sự phát triển của các trung tâm đô thị mới, thương mại, thể thao và tài chính tại khu Đông, mạng lưới kết nối đang mở rộng không gian phát triển của khu vực.

Với Palm River, lợi thế ven sông đặt đặt trong một tổng thể quy hoạch đồng bộ, nơi không gian sống, cảnh quan, tiện ích và khả năng kết nối cùng được tính toán để phục vụ trải nghiệm cư dân. Qua đó, phân khu phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng nhưng vẫn giữ được sự thuận tiện của một không gian sống trong đô thị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Cao tầng, Hướng Việt Properties, cho biết Palm River được phát triển với mong muốn tạo nên một không gian sống ven sông chuẩn nghỉ dưỡng, nơi thiên nhiên, mặt nước, kiến trúc và tiện ích được kết nối trong một tổng thể hài hòa.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Cao tầng, Hướng Việt Properties phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Palm River không chỉ được nhìn nhận ở lợi thế quỹ đất ven sông, mà còn ở cách các yếu tố về không gian, tiện ích và kết nối được tổ chức trong cùng một tổng thể. Dự kiến Palm River hoàn thành và bàn giao trong quý I/2029.