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Địa ốc

Nhà phố tạo khoảng riêng bằng sân vườn và giếng trời

Thúy Hiền

TPO - Được thiết kế cho một cặp vợ chồng trẻ, ngôi nhà hướng đến hai nhu cầu tưởng chừng đối lập: nhịp sống năng động bên ngoài và một không gian đủ bình yên để mỗi khi trở về, mọi căng thẳng có thể khép lại sau cánh cửa.

Thay vì mở rộng diện tích sử dụng, thiết kế tập trung tạo nên nhiều lớp không gian đệm, giúp ngôi nhà vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa duy trì sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Giếng trời và khoảng vườn được đặt ở vị trí trung tâm, đóng vai trò đưa ánh sáng, gió tự nhiên vào sâu bên trong, đồng thời tạo sự liên kết giữa các khu vực chức năng.

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Không gian xanh không chỉ là yếu tố trang trí mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu, giúp ngôi nhà luôn thông thoáng và dễ chịu. Nhờ đó, các phòng đều có sự kết nối với ánh sáng tự nhiên và cây xanh, mang lại cảm giác gần gũi dù nằm trong khu dân cư đô thị.

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Về hình thức kiến trúc, công trình kết hợp những mảng bê tông với hệ mái dốc sử dụng kết cấu vì kèo gỗ và mái ngói. Sự kết hợp này tạo nên nét giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và hình ảnh mái nhà truyền thống quen thuộc, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn gần gũi.

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Toàn bộ công trình được định hình như một nơi để trở về sau mỗi ngày làm việc. Không gian được tổ chức theo hướng đề cao sự riêng tư, đồng thời vẫn tạo điều kiện để các thành viên quây quần trong những khoảng sinh hoạt chung. Hình ảnh mái nhà vì thế không chỉ là giải pháp kiến trúc mà còn trở thành biểu tượng của sự ấm cúng và gắn kết gia đình.

Thúy Hiền
AD9 Architects
#nhà phố #sân vườn #giếng trời #kiến trúc hiện đại #không gian xanh #gắn kết gia đình

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