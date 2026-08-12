Một ngày chạm 'ngàn trải nghiệm' tại quần thể cao tầng chuẩn Diamond The Sunrise Bay

Sáng thức dậy ngắm bình minh bên kỳ quan thiên nhiên thế giới; ban ngày dễ dàng di chuyển đến nơi làm việc, học tập, giao thương nhờ kết nối thuận tiện; chiều tối dạo vài đường golf trước khi trở về tổ ấm riêng tư, đẳng cấp; cuối tuần bung nổ cảm xúc tại thiên đường vui chơi giải trí ngay bên nhà. Đó là những gì mà tổ hợp cao tầng tiêu chuẩn Diamond - The Sunrise Bay sẽ mang đến cho cư dân của mình mỗi ngày nhờ vị trí tâm mạch tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Đón bình minh bên kỳ quan, khởi động ngày mới bằng nguồn năng lượng khác biệt

Buổi sáng tại The Sunrise Bay bắt đầu bằng ánh nắng trải trên mặt vịnh. Từ tầng cao của 5 tòa tháp, tầm nhìn “triệu đô” mở ra ôm trọn Vịnh Hạ Long, quần thể sân golf tiêu chuẩn quốc tế, công viên tri thức toàn cầu 660 ha, mặt nước khoáng đạt và đường chân trời đô thị.

Tầm nhìn độc bản mang thiên nhiên triệu năm tuổi đến tận thềm căn hộ. Một tách cà phê bên cửa sổ, vài phút ngắm màu trời thay đổi hay một buổi sáng chậm rãi cùng gia đình có thể trở thành thói quen giúp con người kích hoạt năng lượng ngày mới.

The Sunrise Bay mang đến tầm nhìn triệu đô ôm trọn vịnh biển và thảm xanh sinh thái, tiếp thêm năng lượng sống mỗi sớm mai cho cư dân.

Mặt dựng kính Low-E tiêu chuẩn quốc tế và kiến trúc hiện đại giúp các căn hộ đón ánh sáng, mở rộng tầm nhìn và tạo dấu ấn cho đường chân trời. Tuy nhiên, vẻ đẹp của căn hộ đẳng cấp Diamond không chỉ để chiêm ngưỡng mà được cảm nhận trong những khoảnh khắc đời thường: căn phòng bừng sáng, mảng xanh hiện diện trong tầm mắt và bầu không khí thư thái sau một ngày dài.

Đó cũng là tinh thần của tên gọi The Sunrise Bay - vịnh bình minh. Mỗi ngày mới mở ra cùng vẻ đẹp của miền di sản và niềm hứng khởi trước một thành phố đang vươn mình.

Dễ dàng hòa nhịp giao thương, thuận tiện học - làm - chơi với hạ tầng siêu kết nối

Rời căn hộ riêng tư, cư dân bước vào nhịp sống sôi động của tâm mạch thành phố toàn cầu bên vịnh di sản. Nằm tại cửa ngõ Vinhomes Global Gate, The Sunrise Bay giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới ga Hạ Long, từ đó mở ra hành trình kết nối liên vùng siêu tốc thông qua tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h, chỉ 23 phút về tới Hà Nội. Đồng thời, việc kết nối trực tiếp Quốc lộ 18 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái giúp cư dân đi tới các trung tâm kinh tế trọng điểm của miền Bắc hay Sân bay quốc tế Gia Bình chỉ trong khoảng 15 phút.

Không những thế, tọa độ vàng kế cận Làng Đại học 208 ha đưa giáo dục đến gần mỗi gia đình. Trong khi đó, Outlet hàng hiệu 6 ha và Vincom Mega Mall kết nối trực tiếp với nhà ga mang đến thêm lựa chọn mua sắm, ẩm thực đa dạng cho cư dân The Sunrise Bay.

Tiện ích giáo dục, việc làm, thương mại và trải nghiệm hiện diện ngay ngưỡng cửa các tòa tháp The Sunrise Bay

Với gia đình trẻ, việc sống gần trường học, công viên và dịch vụ giúp lịch trình mỗi ngày bớt vội vã. Con có thêm thời gian vui chơi; cha mẹ thuận tiện tới nơi làm việc; ông bà dễ dàng đi bộ, gặp gỡ bạn bè và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày thường dành cho học tập và công việc. Cuối tuần, không gian mở rộng về phía biển hồ, sân golf, VinWonders, công viên, tổ hợp văn hóa ẩm thực và những hành trình khám phá Vịnh Hạ Long. Thay vì mất nhiều giờ trên đường, gia đình có thể dành thời gian cho một vòng golf, xem một buổi biểu diễn, hay dùng bữa tối bên mặt biển cùng nhau.

Sống tại tâm mạch thành phố toàn cầu, mỗi người có thể chủ động hơn với quỹ thời gian và giữ lại nhiều khoảnh khắc quý giá cho bản thân và gia đình.

Trở về tổ ấm sang trọng chuẩn Diamond giữa lòng siêu đô thị biển

Khi chiều buông, The Sunrise Bay trả lại không gian yên bình để mỗi người trở về với tổ ấm của mình. Hệ tiện ích nội khu đặc quyền, như bể bơi resort, khu vui chơi trẻ em và các mảng xanh tạo nên khoảng không gian thư thái cho cả gia đình.

Chất sống chuẩn Diamond càng thêm vững chắc nhờ tiêu chuẩn vận hành 5 sao từ Vinhomes. Hệ thống an ninh AI đa lớp, kiểm soát ra vào thông minh, bãi đỗ xe tự động cùng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp đảm bảo sự an toàn và riêng tư tuyệt đối. Trong khi đó, cảnh quan, khu vực chung và hệ thống kỹ thuật được chăm sóc, bảo trì thường xuyên, giúp gia đình bớt đi những mối bận tâm không đáng có.

Tiện ích riêng và chuẩn vận hành Vinhomes tạo khoảng trở về an toàn, tiện nghi, thư thái giữa siêu đô thị.

Đặc biệt, The Sunrise Bay mang đến cơ cấu sản phẩm linh hoạt, đồng hành cùng cư dân qua mọi chặng sống. Người trẻ có thể bắt đầu trong một căn studio vừa vặn; gia đình nhỏ chọn 1PN+1 với không gian đa năng; căn 2PN dành cho những tổ ấm cần thêm khoảng riêng. Theo thời gian, căn hộ có thể trở thành ngôi nhà đầu tiên, nơi ở cho con hay điểm sum họp của nhiều thế hệ.

Một ngày tại The Sunrise Bay có thể bắt đầu bằng bình minh bên vịnh, tiếp nối với công việc và những cơ hội ở ngay trong tầm tay, rồi khép lại trong khoảng bình yên dành cho gia đình. Giữa nhịp chuyển động của thành phố toàn cầu, mỗi chủ nhân vẫn giữ được nhịp sống của riêng mình - khoáng đạt, đủ đầy và giàu cảm hứng.