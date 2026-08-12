Nhiều dự án siêu sang được bán nhà ở cho người nước ngoài

TPO - Dự án tại lô 3-11, thuộc Khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm; cụm chung cư cao tầng phường Thảo Điền; chung cư Phương Việt; dự án Empire City được UBND TPHCM cấp phép bán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

UBND TPHCM vừa công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Theo đó, dự án tại lô 3-11, thuộc Khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 9.125 m2.

Một dự án khác cũng do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise làm chủ đầu tư là cụm chung cư cao tầng phường Thảo Điền. Dự án có diện tích hơn 17.200 m2, nằm tại số 190 Nguyễn Văn Hưởng, thuộc phường An Khánh.

Tiếp đó là dự án chung cư Phương Việt do Công ty CP Đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 21.400 m2, nằm tại số 1002 Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông.

Đáng chú ý, nằm trong danh sách này còn có dự án Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 145.600 m2 ở phường An Khánh.

Dự án Empire City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được bán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Liên quan đến dự án này, Tập đoàn Keppel vừa ký thỏa thuận có điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn tại Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương - chủ đầu tư dự án Empire City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Giá trị thương vụ đạt 270 triệu USD và dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026.

Theo đó, 20% vốn sẽ được chuyển nhượng cho Denver Power Vietnam Company Limited - công ty con của Denver Power Ltd. Phần còn lại được bán cho Golden Axis Company Limited - doanh nghiệp do Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và Công ty CP Bất động sản Tiến Phước sở hữu 99,99% vốn điều lệ.

Các bên sẽ thanh toán bằng tiền mặt theo 3 đợt, trong đó đợt cuối được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp.

Keppel cho biết, việc thoái vốn nằm trong chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư, hướng đến mô hình quản lý và vận hành tài sản thay vì trực tiếp nắm giữ các dự án bất động sản. Thương vụ dự kiến không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Keppel trong năm tài chính hiện tại.

Sau khi giao dịch hoàn tất, Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương sẽ không còn là công ty liên kết của Keppel. Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương đã hoàn tất việc nộp khoản tiền sử dụng đất bổ sung trị giá gần 5.300 tỷ đồng trong ngày 5/8.

Từ năm 2025 đến nay, TPHCM đã 11 lần công bố danh mục dự án đủ điều kiện cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở với tổng số gần 150 dự án.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.