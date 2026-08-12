Trungnam và những dấu ấn năng lượng trên mỗi vùng đất

Trong hành trình gần một thập niên tham gia lĩnh vực năng lượng, Trungnam từng bước lựa chọn những khu vực có lợi thế đặc thù để phát triển các dự án quy mô lớn. Từ Khánh Hòa, Đắk Lắk đến Trà Vinh, mỗi dự án không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia mà còn góp phần hình thành những năng lực mới tại nơi dự án hiện diện. Đây cũng là định hướng được ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trungnam, theo đuổi trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Mỗi dự án năng lượng là một dấu ấn tại địa phương

Việt Nam sở hữu nhiều vùng đất có lợi thế tự nhiên để phát triển năng lượng tái tạo: những khu vực nhiều nắng ở Nam Trung Bộ, các vùng có chế độ gió thuận lợi ở Tây Nguyên và dải ven biển giàu tiềm năng điện gió, cảng biển. Nhưng tài nguyên tự nhiên chỉ là điểm khởi đầu. Để một vùng đất có nắng, có gió trở thành một vùng đất có năng lực về năng lượng, phía sau mỗi MW điện còn là đường dây truyền tải, trạm biến áp, giao thông, cảng biển, logistics, nhân lực và những hoạt động kinh tế mới.

Trong hành trình gần một thập niên tham gia lĩnh vực năng lượng, Trungnam từng bước lựa chọn những khu vực có lợi thế đặc thù để phát triển các dự án quy mô lớn. Từ Khánh Hòa, Đắk Lắk đến Trà Vinh, mỗi dự án không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia mà còn góp phần hình thành những năng lực mới tại nơi dự án hiện diện.

Từ nắng, gió đến năng lực kiến tạo những dự án năng lượng quy mô

Năm 2018, khi thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam mới bước vào giai đoạn phát triển mạnh, Trungnam đầu tư Tổ hợp năng lượng tái tạo Trung Nam Thuận Bắc tại Khánh Hòa. Tổ hợp gồm nhà máy điện gió 151,95 MW và nhà máy điện mặt trời 204 MW, được bố trí trong cùng một khu vực, khai thác đồng thời hai nguồn năng lượng trên cùng một không gian. Mô hình này trở thành một trong những dự án tiên phong cho cách tiếp cận tích hợp giữa điện gió và điện mặt trời, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên của khu vực.

Tiếp nối hướng đi đó, Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam được triển khai với công suất 450 MWAC, đồng thời đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và hệ thống đường dây truyền tải 500 kV, 220 kV. Đây là dấu mốc cho thấy phát triển năng lượng không thể tách rời khỏi hạ tầng truyền tải. Sau hơn 5 năm vận hành, hệ thống đã truyền tải trên 36,2 tỷ kWh điện, góp phần giải tỏa công suất cho 59 nhà máy điện trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, Nhà máy điện gió Ea Nam với công suất 400 MW được triển khai trên diện tích khoảng 600 ha, gồm hơn 80 turbine. Trong khoảng 240 ngày thi công, hơn 4.000 lao động được huy động. Công trình đưa nguồn tài nguyên gió của cao nguyên vào hệ thống điện, đồng thời tạo thêm hoạt động kinh tế và việc làm trong quá trình xây dựng, vận hành.

Ở Trà Vinh, Nhà máy điện gió Trung Nam Trà Vinh có công suất 165 MWDC, công suất phát lên lưới 140 MWAC, cung cấp khoảng 250 triệu kWh điện mỗi năm. Tại một địa phương có thế mạnh truyền thống về nông nghiệp, thủy sản và kinh tế ven biển, dự án mở thêm một hướng khai thác giá trị từ không gian tự nhiên của địa phương.

Những dự án này cho thấy một điểm chung: lợi thế về nắng, gió hay vị trí địa lý chỉ thực sự trở thành năng lực phát triển khi được kết nối với vốn đầu tư, công nghệ, hạ tầng và con người.

Từ nguồn điện đến hệ sinh thái hạ tầng

Với Trungnam, quá trình phát triển năng lượng không dừng lại ở việc xây dựng và vận hành các nhà máy điện. Khi quy mô dự án ngày càng lớn, nhu cầu về hạ tầng truyền tải, giao thông, cảng biển và logistics cũng trở thành một phần của bài toán phát triển.

Tại Khánh Hòa, bên cạnh các dự án năng lượng tái tạo, Trungnam đầu tư Cảng tổng hợp Cà Ná với tổng vốn hơn 5.600 tỷ đồng, hướng tới nâng cao năng lực tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa cho khu vực Nam Trung Bộ và có thể tiếp nhận hàng siêu trường, siêu trọng phục vụ các dự án công nghiệp, năng lượng trong tương lai gần. Cảng được đặt trong mối liên hệ với định hướng phát triển Khu công nghiệp Cà Ná và dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná công suất 1.500 MW đang được triển khai.

Nếu các dự án được triển khai đồng bộ, cảng biển có thể hỗ trợ logistics cho công nghiệp và năng lượng; khu công nghiệp tạo thêm nhu cầu về hạ tầng và nguồn điện; trong khi nguồn điện và hệ thống logistics lại tạo điều kiện để thu hút các hoạt động sản xuất mới.

Từ đó, một dự án năng lượng không còn được nhìn như một công trình độc lập nằm sau hàng rào nhà máy. Nó trở thành một mắt xích trong chuỗi hạ tầng lớn hơn, nơi nguồn điện, truyền tải, giao thông, cảng biển, công nghiệp và logistics có thể bổ trợ lẫn nhau.

Đây cũng là định hướng được ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trungnam, theo đuổi trong quá trình phát triển doanh nghiệp: lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo kết nối giữa các dự án, phát huy lợi thế đặc thù của từng địa phương và biến nguồn lực tự nhiên thành năng lực phát triển lâu dài.

Để mỗi vùng đất có thêm một năng lực mới

Từ những vùng nhiều nắng ở Nam Trung Bộ, những khu vực nhiều gió ở Tây Nguyên đến dải ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, các dự án năng lượng của Trungnam được hình thành trên những điều kiện địa lý khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: biến lợi thế tự nhiên thành giá trị kinh tế và năng lực hạ tầng.

Một đường dây 500 kV giúp đưa nguồn điện đi xa hơn. Một nhà máy điện tạo thêm năng lực cung ứng cho hệ thống. Một công trường huy động hàng nghìn lao động. Một cảng biển mở thêm năng lực logistics. Và khi những công trình ấy được kết nối, giá trị của dự án không chỉ được đo bằng số MW phát lên lưới.

Đó còn là những năng lực mới được hình thành: năng lực về năng lượng, hạ tầng, con người và giá trị kinh tế dựa trên tài nguyên tự nhiên của địa phương.

Với cách tiếp cận đó, hành trình năng lượng của Trungnam không chỉ là câu chuyện về những nhà máy điện, mà là quá trình từng bước xây dựng một hệ sinh thái hạ tầng gắn với đặc trưng của từng vùng đất – để mỗi dự án khi hiện diện không chỉ tạo ra điện, mà còn để lại một dấu ấn phát triển lâu dài.