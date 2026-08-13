Nhà phố 150m² ưu tiên ánh sáng và cây xanh giữa khu dân cư

TPO - Giữa khu nhà liền kề tại TP.Đà Nẵng, ngôi nhà được thiết kế theo hướng tối giản với mục tiêu mang đến không gian sống thoáng đãng, nhiều ánh sáng và gần gũi với thiên nhiên.

Được xây dựng trên khu đất rộng 150m², công trình không chạy theo những chi tiết trang trí cầu kỳ mà tập trung giải quyết bài toán về chất lượng sống. Thiết kế ưu tiên đưa ánh sáng tự nhiên và cây xanh vào nhà, giúp không gian luôn thông thoáng và dễ chịu trong điều kiện khí hậu nắng nóng của miền Trung.

Sân vườn được bố trí như một khoảng đệm giữa bên ngoài và khu vực sinh hoạt. Không chỉ tạo thêm mảng xanh, khoảng đệm này còn góp phần điều hòa vi khí hậu, giảm cảm giác oi bức trước khi bước vào bên trong ngôi nhà.

Toàn bộ công trình theo phong cách hiện đại, tối giản với đường nét gọn gàng và bảng màu trung tính. Việc hạn chế các chi tiết trang trí giúp không gian trở nên nhẹ nhàng, đồng thời làm nổi bật vai trò của ánh sáng tự nhiên trong suốt quá trình sử dụng.

Bố cục công năng cũng được tổ chức theo hướng thực dụng. Các không gian sinh hoạt chung được kết nối thuận tiện để tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, trong khi khu vực nghỉ ngơi vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Mọi khu vực đều được tính toán nhằm phục vụ sinh hoạt hằng ngày một cách thuận tiện, thay vì chỉ chú trọng yếu tố hình thức.

Nhờ cách tổ chức không gian hợp lý, ngôi nhà luôn duy trì cảm giác rộng rãi dù không sử dụng quá nhiều vách ngăn. Ánh sáng, cây xanh và sự lưu thông không khí trở thành những yếu tố chính tạo nên bầu không khí thư thái cho toàn bộ công trình.

Trong bối cảnh nhiều nhà phố ngày càng kín và phụ thuộc vào điều hòa, công trình cho thấy việc ưu tiên các giải pháp tự nhiên như lấy sáng, thông gió và bố trí sân vườn vẫn là hướng đi hiệu quả để nâng cao chất lượng sống, đồng thời tạo nên một không gian ở bền vững và dễ chịu cho gia đình.