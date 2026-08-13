Giá bồi thường cây trồng, vật nuôi ở đặc khu Côn Đảo gấp 1,8 lần giá chuẩn

TPO - Từ ngày 15/8, TPHCM sẽ áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại mới đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Đáng chú ý, đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn đặc khu Côn Đảo được áp dụng bằng 1,8 lần so với mức đơn giá chuẩn tại quy định này.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 60/2026/QĐ-UBND về ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Theo quyết định, vườn chuyên canh, vườn cây phục vụ du lịch sinh thái được bồi thường bằng 100% đơn giá, còn vườn tạp được bồi thường 75% đơn giá.

Đối với cây trồng, vật nuôi phát sinh chưa có trong đơn giá bồi thường thì dựa trên cơ sở đơn giá bồi thường của cây trồng, vật nuôi có đặc điểm sinh học, hình thái, quy cách, giá trị tương đồng tại phụ lục hoặc căn cứ giá thực tế thị trường trên cơ sở khảo sát giá thị trường thông qua tối thiểu 3 tổ chức, cá nhân kinh doanh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn hoặc khu vực lân cận.

Từ đó, UBND xã, phường, đặc khu tổng hợp, đề xuất gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, trình UBND xem xét, quyết định. Đáng chú ý, đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn đặc khu Côn Đảo được áp dụng bằng 1,8 lần so với mức đơn giá chuẩn tại quy định này.

Theo phụ lục ban hành kèm quyết định trên, nhóm cây lương thực và rau màu ngắn ngày có mức bồi thường cao nhất. Trong đó, lúa vụ Đông xuân 46 triệu đồng/ha, lúa vụ Hè thu và vụ Mùa 42 triệu đồng/ha, khoai lang - khoai mì 18.000 đồng/m2, bắp (ngô) 14.400 đồng/m2, ớt 90.000 đồng/m2, gừng - nghệ 100.000 đồng/m2.

Nhóm cây lương thực và rau màu ngắn ngày có mức bồi thường cao nhất.

Nhóm cây hoa kiểng cũng có đơn giá bồi thường riêng. Cụ thể, mai vàng có đường kính gốc cách đất 10 cm (D0.1) nhỏ hơn 3 cm có giá từ 25.000 đồng/cây, loại lớn từ 10 cm trở lên nhận mức bồi thường 600.000 đồng/cây.

Hồng lộc có chiều cao dưới 50 cm là 50.000 đồng/cây, loại lớn cao trên 2 m và tán rộng trên 1 m có giá 2 triệu đồng/cây. Đối với cây cau vua, cọ thì mức bồi thường tăng dần theo đường kính gốc, dao động từ 4.000 đồng/cây (dưới 1 cm) lên đến tối đa 3,4 triệu đồng/cây (từ 100 cm trở lên).

Ở nhóm cây ăn quả lâu năm thì tính theo thời gian trồng. Trong đó, sầu riêng và măng cụt trồng năm thứ 1 giá bồi thường 406.000 đồng/cây, tăng dần qua các năm và từ năm thứ 7 trở đi đạt mức 4 triệu đồng/cây.

Đối với mít, xoài, nhãn, bưởi, vú sữa thì năm thứ 1 bồi thường 307.000 đồng/cây. Từ năm thứ 7 trở đi nhận mức cố định 2,5 triệu đồng/cây. Ổi, sơ ri, cóc trồng từ năm thứ 6 trở đi nhận bồi thường 728.000 đồng/cây.

Theo quyết định này, những dự án, hạng mục đã hoàn thành chi trả bồi thường xong trước ngày 15/8/2026 thì giữ nguyên, không áp dụng theo bảng giá mới này. Những dự án đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa chi trả tiền thì tiếp tục thực hiện theo phương án cũ đã phê duyệt. Những phương án bồi thường đang lập, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ bắt buộc áp dụng đơn giá mới của quyết định này.

Trong trường hợp giá thị trường thực tế có biến động lớn hoặc phát sinh các loại cây trồng, vật nuôi mới chưa có trong danh mục, UBND cấp xã có trách nhiệm khảo sát giá từ tối thiểu 3 tổ chức, cá nhân kinh doanh cùng loại để lập hồ sơ đề xuất. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND TPHCM xem xét, quyết định điều chỉnh phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 và thay thế các quyết định cùng tên của UBND TPHCM, tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước đây.