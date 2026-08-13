Đồng Văn (Ninh Bình) - Cực tăng trưởng công nghiệp đón làn sóng nhu cầu an cư chất lượng cao

Sự phát triển của các khu công nghiệp, dòng vốn FDI và hạ tầng xã hội ngày càng hoàn thiện đang tạo thêm động lực tăng trưởng cho Đồng Văn (Hà Nam cũ, Ninh Bình mới). Khi lực lượng chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý và lao động kỹ thuật gia tăng, nhu cầu nhà ở tại đây cũng từng bước dịch chuyển từ lưu trú ngắn hạn sang những không gian sống có hạ tầng đồng bộ, tiện ích đầy đủ và khả năng đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.

KCN Đồng Văn 2

Công nghiệp tạo lực đẩy cho thị trường nhà ở tại Đồng Văn

Sức hút FDI của Hà Nam tiếp tục được duy trì trong những năm gần đây. Đến ngày 30/11/2024, tỉnh có 413 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 6,66 tỷ USD. Năm 2023, Hà Nam nằm trong nhóm 15 địa phương thu hút đầu tư cao của cả nước. Địa phương định hướng ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất hiện đại đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, đồng thời chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ để đón dòng vốn mới.

Động lực tăng trưởng này thể hiện rõ nhất tại Đồng Văn – nơi sở hữu mật độ KCN lớn bậc nhất khu vực Hà Nam cũ và nay là Ninh Bình sau sáp nhập. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, các KCN Đồng Văn I, II, III và IV đã hình thành một trung tâm sản xuất quy mô lớn, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ và logistics.

Theo số liệu từ cơ quan xúc tiến đầu tư, tính đến đầu năm 2026, KCN Đồng Văn I đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, trong khi KCN Đồng Văn II đạt gần 95%. Sự bứt phá của các KCN đồng nghĩa với việc gia tăng nhu cầu sử dụng lao động tại địa phương. Không chỉ lực lượng công nhân, quá trình mở rộng sản xuất còn kéo theo sự hiện diện ngày càng rõ của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý và nhân sự kỹ thuật đến làm việc dài hạn. Đây là nhóm cư dân có yêu cầu cao hơn về điều kiện sống, từ khả năng kết nối với nơi làm việc đến chất lượng hạ tầng, môi trường sống, tiện ích giáo dục, thương mại, y tế và không gian công cộng.

Đây cũng là lý do thị trường bất động sản Đồng Văn đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình phục vụ nhu cầu lưu trú ngắn hạn sang phát triển các khu đô thị đáp ứng chuẩn sống lâu dài.

Song song với công nghiệp, hệ thống hạ tầng đô thị và xã hội tại khu vực cũng đang được đầu tư theo hướng hoàn chỉnh hơn. Các tuyến giao thông kết nối với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lân cận ngày càng thuận tiện, trong khi mạng lưới giáo dục, y tế, thương mại và dịch vụ được bổ sung theo tốc độ đô thị hóa.

ROX Living Đồng Văn đón đầu nhu cầu an cư của cộng đồng chuyên gia

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của khu vực, ROX Living Đồng Văn được phát triển nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao tại trung tâm công nghiệp địa phương. Dự án hướng đến nhóm khách hàng là chuyên gia, nhà quản lý, người lao động cũng như các gia đình đang tìm kiếm một không gian sống hiện đại, thuận tiện kết nối với các KCN cũng như hệ thống dịch vụ tiện ích khu vực.

Trải rộng trên quỹ đất 46 ha, dự án được quy hoạch thành 5 tiểu khu mang sắc màu phong thủy (Thanh Mai, Hồng Ngọc, Kim Ngân, Ngọc Bích và Lâm Viên), cung cấp 1.570 sản phẩm đa dạng từ biệt thự, liền kề, shophouse đến nhà vườn. Đáng chú ý, 66% diện tích toàn khu được dành cho hạ tầng giao thông, cây xanh và không gian công cộng. Hệ thống tiện ích nội khu được định hướng theo mô hình tích hợp, với công viên, hồ cảnh quan, khu thể thao, tuyến phố thương mại cùng các dịch vụ phục vụ nhu cầu thường nhật. Việc bố trí tiện ích trong tổng thể quy hoạch giúp cư dân có thể tiếp cận các nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và mua sắm ngay trong phạm vi dự án.

Một điểm đáng chú ý khác là hạ tầng dự án đã được triển khai thực tế. Thay vì chỉ dừng ở những bản vẽ định hướng, dự án từng bước hiện thực hóa không gian đô thị với hệ thống đường nội khu trải nhựa, cảnh quan cây xanh và hệ thống kỹ thuật hoàn thiện, mang đến sự an tâm cho người mua ở thực cũng như nhà đầu tư.

ROX Living Đồng Văn tổ chức lễ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao nhà ở cho khách hàng đầu tháng 8 vừa qua

Bên cạnh hạ tầng thực tế, yếu tố pháp lý cũng là một trong những nội dung được thị trường quan tâm trong bối cảnh người mua ngày càng chú trọng đến tính an toàn của tài sản. ROX Living Đồng Văn đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, từ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đến hoàn thiện 100% hạ tầng kỹ thuật. Mới đây, dự án tiếp tục được Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ghi nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng, sẵn sàng đưa sản phẩm ra thị trường và đảm bảo quyền sở hữu lâu dài cho khách hàng.

Trong bối cảnh lực cầu an cư chất lượng cao tại Đồng Văn ngày càng gia tăng từ sự phát triển của các khu công nghiệp và quá trình gia tăng dân số, ROX Living Đồng Văn trở thành điểm sáng thu hút dòng tiền nhờ hội tụ trọn vẹn các yếu tố về vị trí, tiến độ thực tế và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.