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Địa ốc

Toà nhà 24 Tràng Tiền: Khu vườn trên cao giữa lòng phố cổ Hà Nội

P.V

Giữa phố cổ Hà Nội, tòa nhà mang kiến trúc Art Deco hàng trăm năm tuổi trở thành “khu vườn thẳng đứng”, nơi thiên nhiên hiện diện trong từng văn phòng, hành lang và không gian sinh hoạt chung.

Khu vườn xanh giữa phố cổ

Nằm trên một trong những tuyến phố lâu đời và sầm uất nhất Hà Nội, tòa nhà số 24 Tràng Tiền vốn quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Công trình được xây dựng từ 1907 tới 1920, mang đậm nét kiến trúc Art Deco nổi bật với mặt đứng cân đối, hệ cửa sổ chạy đều và đường nét sắc sảo đặc trưng giữa không gian phố cổ.

Ra đời tại châu Âu từ đầu thế kỷ 20, Art Deco hướng tới tinh thần hiện đại, đề cao hình khối vuông vức, rõ ràng, bố cục cân xứng, tiết giảm mạnh các yếu tố trang trí. Phong cách này thịnh hành tại Hà Nội từ những năm 1920, tạo nên một lớp kiến trúc đô thị thanh lịch, hiện đại, giản lược hơn so với trường phái Tân cổ điển phức tạp trước đó.

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Toà nhà 24 Tràng Tiền khi còn là nhà in IDEO những năm 1950
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Công trình 24 Tràng Tiền hiện tại

Sau thời gian cải tạo, tòa nhà trở thành trụ sở doanh nghiệp nhưng vẫn giữ vững tinh thần kiến trúc lịch sử của công trình. Trên nền tảng di sản ấy, một lớp không gian mới được hình thành với cây xanh, ánh sáng, vật liệu tự nhiên và những mảng màu giàu năng lượng.

Từ bên ngoài, diện mạo tòa nhà giữ vẻ trang nhã, thanh lịch vốn có. Khi bước vào bên trong, mật độ cây xanh tăng dần, mở ra một trải nghiệm hoàn toàn khác với hình dung thường thấy về các tòa nhà văn phòng tại khu vực trung tâm.

Văn phòng được dẫn lối bằng không gian trưng bày độc đáo

Ngay tại sảnh vào của công trình 24 Tràng Tiền là không gian trưng bày trang trọng mang tên Hà Nội xưa – Tràng Tiền xưa. Khoảng 100 hình ảnh tư liệu được sắp đặt trên hai mảng tường lớn, dẫn dắt người xem qua hành trình hình thành của phố Tràng Tiền, những biến đổi của tòa nhà số 24 và các dấu mốc phát triển của Hà Nội, đặc biệt trong giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20.

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Qua những bức ảnh tư liệu quý, không gian trưng bày tạo nên điểm chuyển tiếp giàu chiều sâu văn hóa giữa không gian lịch sử của Hà Nội và khu vực văn phòng đầy sắc xanh của tự nhiên.

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Cây xanh phủ kín 7 tầng nhà

Điểm nổi bật nhất tại đây là hệ thống cây xanh được bố trí xuyên suốt 7 tầng nhà, liên kết với nhau qua khoảng giếng trời ở trung tâm. Cây không chỉ được đặt trong chậu trang trí mà trở thành một phần của kiến trúc. Sự biến đổi về màu sắc, hình khối và chủng loại cây giúp mỗi tầng có bản sắc riêng nhưng vẫn thống nhất trong chủ đề chung.

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Không gian sảnh đón tiếp tại toà nhà 24 Tràng Tiền

Theo định hướng thiết kế ban đầu, thiên nhiên bốn mùa được thể hiện qua màu xanh của lá cùng sắc vàng, đỏ và nhiều gam màu của hoa. Đây cũng là cách đội ngũ kiến trúc sư đưa tư duy mỹ học và kiến trúc xanh vào môi trường văn phòng.

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Giếng trời bên trong toà nhà được phủ kín cây xanh

Tại khu vực làm việc của các phòng ban, cây xanh được bố trí giữa những hệ tủ, vách ngăn, lối đi và khoảng nghỉ, tạo lớp ngăn cách tự nhiên nhưng vẫn giữ được sự kết nối giữa các vị trí làm việc.

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Những “bức tường” cây xanh bên trong không gian làm việc
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Sảnh chờ thang máy đầy ấn tượng với gỗ và cây
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Hành lang các tầng trên được decor bằng đa dạng cây xanh

Khoảng nghỉ xanh dành cho nhân viên

Tầng 7 của toà nhà với không gian mở được tổ chức như một khu sinh hoạt chung đa chức năng, gồm khu ăn uống, quầy bar, phòng gym… tất cả đều mang khoảng mở nhìn ra trung tâm thành phố. Toàn bộ không gian được decor bằng trần gỗ, giỏ cây treo, cây dây leo, cây nhiệt đới như một quán café sân vườn, biến nơi đây trở thành điểm gặp gỡ, họp, trao đổi ý tưởng, từ đó tăng cường kết nối nội bộ của nhân viên.

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Khu vực quầy bar phục vụ cán bộ nhân viên làm việc tại đây
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Khu vực quầy bar phục vụ cán bộ nhân viên làm việc tại đây
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Không gian ngoài trời tại tầng thượng

Những góc nhỏ “bí mật” trong không gian xanh

Tại đây, mỗi khu công trình phụ được thiết kế theo một chủ đề khác nhau. Thay vì sử dụng cách trang trí đồng nhất, các không gian được biến thành những “khu vườn thu nhỏ” với nhiều chủ đề, cho thấy thiết kế của công trình không chỉ tập trung vào mặt tiền hay những vị trí đón khách. Mỗi góc nhỏ đều được xem là một phần trong trải nghiệm tổng thể, góp phần tạo cảm xúc và mang đến những khoảng chuyển đổi thú vị trong ngày làm việc.

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Tại công trình này, cây xanh không dừng lại ở trang trí, mà góp phần điều tiết ánh sáng, lọc bụi mịn, giảm tính khô khan của văn phòng bằng cách tạo ra những điểm chạm thiên nhiên trong hoạt động thường ngày. Bên cạnh kiến trúc cảnh quan, đội ngũ kỹ sư còn áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và công nghệ xanh, hướng tới giảm tác động đến môi trường và xây dựng một nơi làm việc chuyên nghiệp nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Giữa khu vực trung tâm Hà Nội, toà nhà 24 Tràng Tiền đã tạo nên một hình ảnh khác biệt: một công trình di sản được tiếp nối bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại, nơi cây xanh phủ kín 7 tầng nhà, đặt trải nghiệm con người ở vị trí trung tâm và biến không gian làm việc mỗi ngày thành một nguồn cảm hứng.

P.V
#Toà nhà 24 Tràng Tiền #Hà Nội #Kiến trúc Art Deco #Không gian xanh #Văn phòng xanh #Di sản Hà Nội #Kiến trúc hiện đại

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