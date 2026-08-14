Người dân được gì khi tích hợp sổ đỏ trên VNeID?

TPO - Người dân có thể thao tác và theo dõi hồ sơ trên hệ thống điện tử và sẽ được giải quyết thủ tục chỉ sau ít phút hoặc trong ngày, tùy vào từng thủ tục thay vì phải chờ đợi nhiều ngày như hiện nay.

Theo quyết định số 441/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dữ liệu thông tin về sổ hồng và các loại sổ hồng trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) thông tin, để tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lên VNeID, trước hết dữ liệu phải bảo đảm đúng thửa đất, đúng thông tin, đúng chủ sử dụng. Mục tiêu của việc làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là đưa sổ đỏ lên VNeID, mà để dữ liệu được tái sử dụng, giảm giấy tờ, giảm kê khai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân được hưởng nhiều lợi ích khi tích hợp sổ đỏ, sổ hồng trên VNeID.

Ông Hoàng Kim Hoài, Tổng giám đốc Phúc Điền Land cho biết, Luật Đất đai 2024 quy định dịch vụ công trực tuyến về đất đai được cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Giao dịch điện tử về đất đai được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

Do đó, việc quản lý bằng sổ hồng trên VNeID sẽ mang rất nhiều thuận lợi, giúp người dân dễ dàng tự cung cấp, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở. Điều này cũng tránh được việc giả mạo, đánh cắp sổ hồng, minh bạch thông tin tài sản, thuận tiện cho giao dịch, đỡ tốn kém tiền in ấn, bảo quản.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM khẳng định, sổ đỏ tích hợp trên VneID được xem là một bước cụ thể hóa theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Việc số hoá sổ đỏ, sổ hồng là tạo sự minh bạch, công bằng và thuận tiện. Người dân có thể thao tác và theo dõi hồ sơ trên hệ thống điện tử và sẽ được giải quyết thủ tục chỉ sau ít phút hoặc trong ngày thay vì phải chờ đợi nhiều ngày. Ngoài ra, nguồn dữ liệu tập trung và liên thông này sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và thu thuế bất động sản khi chuyển dịch hoặc thậm chí tránh việc làm giả”, ông Thuận nói.

Hiện nay hàng triệu sổ hồng cấp bằng giấy qua nhiều thời kỳ. Các thủ tục chỉnh lý đất đai của người dân đang được thực hiện thủ công, làm việc trực tiếp tại các Văn phòng đăng ký đất đai quận huyện (cũ) với dữ liệu lưu trữ nội bộ, chưa có tính liên thông toàn diện.

Để làm được thủ tục, người dân có thể chờ hàng tuần đến cả tháng và có khi phải đi lại nhiều lần. Điều này không chỉ gây tốn kém chi phí, mất thời gian đi lại và chờ đợi cho người dân mà còn khiến cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn trong xử lý hồ sơ và quản lý tập trung.

Tích hợp sổ đỏ trên VNeID, người dân không phải chờ đợi và đi lại nhiều lần khi làm thủ tục đất đai.

Do đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai là xu thế tất yếu, không thể chậm trễ. Để đáp ứng chuyển đổi số toàn diện theo chủ trương nghị quyết của Bộ Chính trị, trước mắt ngành tài nguyên cần chuyển đổi sổ hồng của toàn dân sang sổ điện tử.

“Mục tiêu của việc chuyển đổi là tạo sự minh bạch, công bằng và thuận tiện. Người dân có thể thao tác và theo dõi hồ sơ trên hệ thống điện tử và sẽ được giải quyết thủ tục chỉ sau ít phút hoặc trong ngày, tùy vào từng thủ tục thay vì phải chờ đợi nhiều ngày như hiện nay”, ông Thuận nói.

Ngoài ra, nguồn dữ liệu tập trung và liên thông này sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước và phục vụ cho quản lý quy hoạch, xây dựng và thu thuế bất động sản khi chuyển dịch hoặc thậm chí tránh làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc này cũng phù hợp quy định Luật Đất đai.