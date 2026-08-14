Đề xuất bồi thường cao nhất hơn 600 triệu đồng/m2 khi chỉnh trang khu chợ Gà-Gạo

TPO - Mức giá bồi thường cao nhất ở khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành, TPHCM) là 609.705.000 đồng/m2, áp dụng đối với đất ở đô thị vị trí 1, tiếp giáp đường Yersin. Đứng thứ hai là đất thương mại dịch vụ vị trí 1, tiếp giáp đường Yersin, với mức bồi thường 426.794.000 đồng/m2.

Ngày 14/8, thông tin từ UBND phường Bến Thành (TPHCM) cho biết, đang xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Chợ Gà - Gạo.

Theo dự thảo của UBND phường Bến Thành, mức giá bồi thường cao nhất ở khu Chợ Gà - Gạo là 609.705.000 đồng/m2, áp dụng đối với đất ở đô thị vị trí 1, tiếp giáp đường Yersin. Đứng thứ hai là đất thương mại dịch vụ vị trí 1, tiếp giáp đường Yersin, với mức bồi thường 426.794.000 đồng/m2.

Toàn cảnh khu Chợ Gà - Gạo và Mả Lạng.

Đối với đất ở đô thị vị trí 1 trên đường Nguyễn Thái Học, mức giá dự kiến gần 422 triệu đồng/m2. Còn tại đường Võ Văn Kiệt, mức bồi thường cao nhất hơn 389 triệu đồng/m2.

Các vị trí và tuyến đường khác có mức giá dao động từ hơn 103 triệu đồng/m2 đến hơn 295 triệu đồng/m2. Mức thấp nhất gần 45,3 triệu đồng/m2, áp dụng theo đơn giá quy định tại Nghị quyết 87 của HĐND TPHCM.

Theo UBND phường Bến Thành, giá bồi thường cụ thể đối với từng trường hợp sẽ được xác định căn cứ biên bản kiểm đếm, bản vẽ hiện trạng, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà, công trình, vật kiến trúc cùng các tài liệu liên quan.

Bên cạnh tiền bồi thường về đất, dự thảo cũng đưa ra các khoản hỗ trợ đối với việc tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt lại tài sản. Theo đó, đối với nhà, công trình xây dựng dạng lắp ghép của hộ gia đình, cá nhân, chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt và hao hụt trong quá trình thực hiện được bồi thường bằng 30% giá trị xây dựng mới.

Trường hợp nhà, công trình không thuộc nhóm trên, hộ gia đình, cá nhân di chuyển đến nơi ở mới được bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt tài sản. Mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ nếu chuyển chỗ ở trong phạm vi địa phương và 20 triệu đồng/hộ nếu chuyển đến tỉnh, thành phố khác.

Phương án bồi thường của UBND phường Bến Thành cho thấy, khu Chợ Gà - Gạo có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 4.350m2. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án được phường Bến Thành dự toán khoảng 1.391 tỷ đồng.

Về tái định cư, dự kiến có 249 trường hợp đủ điều kiện được bố trí căn hộ trong dự án, gồm chung cư nhà ở xã hội và nhà ở thấp tầng. Những trường hợp đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở sẽ được hỗ trợ thêm khoản tiền tương đương 5% giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất ở.

Người dân trong diện di dời cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong thời gian 6 tháng. Hộ có tối đa 4 nhân khẩu được hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ/tháng. Hộ từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Khu Chợ Gà - Gạo có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 4.350m2.

Đáng chú ý, để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, hộ gia đình, cá nhân chấp hành bàn giao đất trước thời hạn có thể được thưởng tối đa 50 triệu đồng/hộ nếu thu hồi toàn bộ diện tích đất hoặc tối đa 25 triệu đồng/hộ trong trường hợp thu hồi một phần.