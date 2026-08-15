Đề xuất bổ sung 'nhà có mục đích lưu trú' vào luật

TPO - Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa kiến nghị bổ sung quy định về “nhà có mục đích lưu trú” vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho các loại hình bất động sản lưu trú đang phát triển mạnh trên thị trường.

Kiến nghị tên gọi mới cho loạt căn hộ, nhà phố lưu trú

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi mới nhất đã bỏ quy định về “nhà có mục đích lưu trú” từng được đưa vào dự thảo trước đó.

Theo ông Châu, việc này có thể tạo khoảng trống trong quản lý đối với các loại hình như căn hộ cho thuê lưu trú, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, nhà phố du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trải nghiệm nông nghiệp (officetel), căn hộ dịch vụ và farmstay.

HoREA đề xuất bổ sung "nhà có mục đích lưu trú" vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Do đó, Chủ tịch HoREA đề nghị dự thảo Luật Nhà ở tiếp tục quy định rõ “nhà có mục đích lưu trú”, bao gồm các công trình phục vụ nhu cầu thuê ở dài hạn hoặc lưu trú ngắn hạn của khách du lịch, khách vãng lai, người đi công tác, thăm thân hoặc có nhu cầu lưu trú trong thời gian nhất định.

Cụ thể, nhóm công trình này gồm văn phòng kết hợp lưu trú (officetel, serviced apartment); nhà phố du lịch vừa kinh doanh vừa lưu trú; căn hộ chung cư, căn hộ trong nhà chung cư hỗn hợp có thể được sử dụng để ở hoặc cho thuê lưu trú ngắn hạn.

Theo HoREA, cách gọi “nhà có mục đích lưu trú” phù hợp hơn “nhà ở có mục đích lưu trú”, bởi không phải tất cả công trình trong nhóm này đều là nhà ở. Cách tiếp cận này cũng giúp phân biệt giữa nhà ở và các công trình xây dựng có kết cấu dạng nhà nhưng được sử dụng cho mục đích lưu trú.

“Việc bổ sung quy định sẽ giúp thống nhất quản lý đối với các loại hình lưu trú đang tồn tại trên thị trường, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả nguồn lực từ các căn hộ, nhà phố và công trình phục vụ lưu trú. Qua đó, loại hình này có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân, khách du lịch và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy du lịch và tăng trưởng kinh tế”, ông Châu nói.

Đề xuất chủ nhà trọ đầu tư phòng cho thuê giá phù hợp được hưởng ưu đãi nhà ở xã hội

Bên cạnh kiến nghị về “nhà có mục đích lưu trú”, HoREA cũng đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều phòng cho thuê.

Theo Chủ tịch HoREA, dự thảo luật hiện mới quy định đối với trường hợp cá nhân xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ để bán, cho thuê mua hoặc cho thuê, thường được gọi là chung cư mini. Tuy nhiên, trên thực tế còn tồn tại phổ biến mô hình nhà ở riêng lẻ được chia thành nhiều phòng để cho thuê dài hạn, phục vụ công nhân, người lao động thu nhập thấp và người nhập cư.

HoREA cho rằng giữa chung cư mini và nhà trọ cho thuê có nhiều điểm tương đồng về công năng sử dụng. Nếu một công trình chung cư mini chỉ được xây dựng một tầng trên mặt đất thì về bản chất có thể trở thành khu nhà trọ với nhiều phòng cho thuê dài hạn.

Mô hình này phát triển mạnh tại TPHCM và các địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa hoặc du lịch cao. Riêng TPHCM trước đây có hơn 60.470 khu nhà trọ với hơn 560.000 phòng, đáp ứng chỗ ở cho hơn 1,4 triệu người.

Do đó, HoREA kiến nghị dự thảo Luật Nhà ở bổ sung trường hợp cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều phòng để cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê. Theo Hiệp hội, quy định này sẽ giúp quản lý đầy đủ hơn loại hình nhà trọ đang đáp ứng nhu cầu ở rất lớn của người lao động và người thu nhập thấp.

HoREA cũng đề xuất có chính sách ưu đãi tương tự chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đối với cá nhân xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều phòng cho thuê đối tượng chính sách hoặc nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ.

“Cơ chế này sẽ khuyến khích phát triển thêm nguồn cung nhà ở giá phù hợp, đồng thời tạo động lực để các chủ nhà đầu tư nâng cao chất lượng chỗ ở cho người thuê”, Chủ tịch HoREA cho hay.