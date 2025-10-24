Người thuê chung cư để lưu trú phải trình diện với ban quản lý

TPO - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất, chủ sở hữu căn hộ cho thuê lưu trú trong nhà chung cư cũng phải hướng dẫn để người thuê lưu trú phải trình diện với đơn vị quản lý vận hành (ban quản lý chung cư) khi đến nhận phòng.

Sở Xây dựng vừa công bố dự thảo hướng dẫn về việc sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch trên địa bàn TPHCM để lấy ý kiến. Theo đó, chỉ những chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp - tức công trình kết hợp chức năng ở với thương mại, dịch vụ - mới được xem xét cho phép kinh doanh lưu trú.

Hướng dẫn này áp dụng đối với các căn hộ để ở trong nhà chung cư, đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật và pháp lý. Cụ thể là phải có các hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải được xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật về xây dựng. Đồng thời được Sở Xây dựng TPHCM công bố đủ điều kiện để cho thuê lưu trú du lịch.

Chủ sở hữu căn hộ phải đăng ký với chính quyền địa phương, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành về mục đích cho thuê lưu trú. Thực hiện thông báo lưu trú khi có khách, tuân thủ đầy đủ quy định về du lịch, cư trú, thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cho người lưu trú.

Chủ sở hữu căn hộ cho thuê lưu trú trong nhà chung cư cũng phải hướng dẫn để người thuê lưu trú phải trình diện với đơn vị quản lý vận hành (ban quản lý chung cư) khi đến nhận phòng. Hiểu và tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư. Chỉ được sử dụng căn hộ chung cư vào đúng mục đích để ở, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong nhà chung cư.

Việc sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú du lịch phải nằm trong danh mục được phép cho thuê lưu trú du lịch do Sở Xây dựng TPHCM công bố.

Việc cho thuê lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư phải được hội nghị nhà chung cư thông qua, bao gồm cả mức phí quản lý vận hành tăng thêm đối với các căn hộ kinh doanh lưu trú.

Chủ sở hữu căn hộ chung cư vi phạm quy định về thông báo lưu trú, thuế, an ninh, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện sẽ bị kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Trường hợp tái phạm nhiều lần, có dấu hiệu phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Hoạt động sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú du lịch phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, cư trú, vệ sinh môi trường, nghĩa vụ thuế, quyền lợi cư dân… bảo đảm đạt yêu cầu về diện tích sử dụng bình quân cho mỗi người để ở theo quy định. Phải được kiểm tra, xử lý nghiêm minh với các hành vi vi phạm.

Việc sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú du lịch phải nằm trong danh mục được phép cho thuê lưu trú du lịch do Sở Xây dựng công bố. Đã thực hiện đăng ký kinh doanh đối với hoạt động cho thuê căn hộ, đăng ký mục đích cho thuê với UBND cấp xã, ban quản trị nhà chung cư và đơn vị đang cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai báo lưu trú cho khách thuê tại cơ quan công an địa phương theo quy định của pháp luật về cư trú...

Trước đó, UBND TPHCM trước đó đã giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng hướng dẫn về điều kiện cần và đủ để căn hộ chung cư được phép cho thuê ngắn hạn. Đồng thời, Sở Xây dựng phải phối hợp Công an TPHCM, UBND phường - xã để rà soát, công bố danh mục các chung cư đáp ứng tiêu chí lưu trú ngắn hạn.

Với các dự án không có chức năng hỗn hợp, UBND TPHCM yêu cầu nghiên cứu cơ chế khai thác phục vụ du lịch nhưng vẫn phải đặt yếu tố an toàn cư dân lên hàng đầu.

Hiện tại, TPHCM áp dụng Quyết định 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó quy định căn hộ chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho thuê theo giờ hoặc theo ngày. Quy định này khiến nhiều chủ căn hộ cho thuê qua Airbnb và một số nhà đầu tư dịch vụ lưu trú băn khoăn.