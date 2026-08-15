'Xẻ thịt đất rừng' quanh hồ Đồng Đò (Hà Nội): Xác định trách nhiệm của Chủ tịch xã Kim Anh

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đánh giá: công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của UBND xã Kim Anh chưa kịp thời, để các vi phạm mới kéo dài và đi vào hoạt động trái phép. Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế và Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh về các vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn trên địa bàn xã Kim Anh. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường được công bố sau phản ánh về các vi phạm kéo dài quanh khu vực hồ Đồng Đò, đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Theo đó, khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kim Anh hiện có 1.550 thửa đất với tổng diện tích khoảng 192,71 ha nằm trong ranh giới quy hoạch rừng năm 2008. Qua rà soát sơ bộ, có tới 810 thửa đất (khoảng 11,4 ha) đã có công trình xây dựng do hộ gia đình, cá nhân thực hiện và 740 thửa đất (khoảng 181,31 ha) là đất trống hoặc có tường bao. Đáng chú ý, UBND xã Kim Anh vẫn chưa thống kê, phân loại đầy đủ toàn bộ số thửa đất cũng như các công trình vi phạm trong khu vực này.

Kết quả kiểm tra trực tiếp 6 vị trí báo chí phản ánh xác định: có 1 trường hợp phát sinh trước ngày 1/7/2025 và 5 trường hợp phát sinh sau ngày 1/7/2025 (thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp).

Một công trình vi phạm tại khu vực quanh hồ Đồng Đò

Đối với trường hợp phát sinh trước 1/7/2025 là nhà sàn gỗ của bà V.T.H. tại thôn Thái Vụ, vi phạm phát sinh từ tháng 10/2023 với diện tích 207,615m². UBND xã Minh Trí (trước đây) đã lập hồ sơ và ban hành kế hoạch cưỡng chế, nhưng do chủ công trình khởi kiện hành chính ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội nên vụ việc hiện chưa thể xử lý dứt điểm.

Trong 5 trường hợp vi phạm mới phát sinh sau ngày 1/7/2025, UBND xã Kim Anh mới chỉ tổ chức cưỡng chế, khắc phục dứt điểm 2 trường hợp.

3 trường hợp vi phạm mới còn lại vẫn chưa được xử lý dứt điểm, bao gồm: Tổ hợp SOLARA Đồng Đò của ông N.V.T., vi phạm phát sinh từ tháng 2/2026 trên diện tích khoảng 1.000m², gồm nhà gạch 3 tầng (144,5m²/tầng), bể bơi 100m², sân pickleball và đường nội bộ. Dù đã lập biên bản từ tháng 4/2026 nhưng xã chưa hoàn thiện hồ sơ xử lý, để công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tiếp theo là công trình bể bơi của bà P.T.T.B., phát sinh từ tháng 7/2025 trên diện tích khoảng 2.500m² với 12 hạng mục khung sắt, sàn bê tông, vách kính, bể bơi 187,2m²... Công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng do việc xử lý không kịp thời.

Vị trí cuối cùng là khu vực san gạt của ông N.C.D., vi phạm mới từ tháng 3/2026 với diện tích hơn 5.000m². Chủ đầu tư đã san gạt, đào đắp bể nước cảnh 500m², dựng 3 nhà tạm (300m²), nắn xẻo suối và đào chân núi làm đường. Đến nay UBND xã Kim Anh vẫn chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Tình trạng "xẻ thịt" đất rừng, san gạt lòng hồ Đồng Đò diễn ra nhiều năm, báo Tiền Phong đã nhiều lần phản ánh từ năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của UBND xã Kim Anh chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, để các vi phạm mới kéo dài và đi vào hoạt động trái phép. Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế và Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm 3 trường hợp vi phạm tồn đọng trước ngày 30/9/2026; đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, địa phương phải tăng cường tuần tra, tuyệt đối không để hình thành các công trình kiên cố, villa, homestay trái phép mới trên địa bàn rừng phòng hộ Sóc Sơn.