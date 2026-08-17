Thủ đoạn buôn lậu mới: Thả trôi hàng trên sông, dùng xuồng cao su ‘đón’ hàng

TPO - Lực lượng biên phòng Lào Cai vừa bắt quả tang 2 người dùng xuồng cao su gắn động cơ điện trục vớt 15kg óc lợn được thả trôi từ phía bờ Trung Quốc.

Sáng 17/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ Quách Văn Đ. (SN 1971) và Quách Bá H. (SN 1976, cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) khi đang vận chuyển trái phép 15kg óc lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 16/8, tại khu vực bờ sông Hồng thuộc tổ dân phố 9 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai mật phục, bắt quả tang Đ. và H. đang trục vớt, vận chuyển số thực phẩm trên.

Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Trung Dũng.

Qua đấu tranh, hai người khai nhận, số óc lợn được thả trôi từ phía bờ Trung Quốc trên sông Nậm Thi. Lợi dụng dòng chảy, hàng được đưa về khu vực ngã ba sông Hồng - Nậm Thi để người phía Việt Nam tiếp cận, trục vớt rồi vận chuyển vào nội địa.

Để tránh bị phát hiện, Đ. và H. sử dụng một xuồng cao su nhỏ gắn động cơ điện, vận hành bằng 4 bình ắc quy 12V. Phương tiện này di chuyển êm, ít tiếng động, giúp các đối tượng tiếp cận số hàng trôi trên sông.

Theo lời khai ban đầu, Đ. và H. nhận tiền công khoảng 200.000 đồng cho mỗi lần vận chuyển.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: Trung Dũng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tạm giữ xuồng cao su, động cơ điện, ắc quy cùng 15kg óc lợn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan.