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Đàn cá heo hơn 10 con bất ngờ xuất hiện gần bờ Lý Sơn

Nguyễn Ngọc

TPO - Đàn cá heo hơn 10 con bất ngờ xuất hiện, tung tăng bơi lội cách cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 1 hải lý, khiến nhiều hành khách thích thú. Đây là hình ảnh hiếm gặp đối với những người thường xuyên di chuyển trên tuyến biển Lý Sơn - Sa Kỳ.

Đàn cá heo hơn 10 con bất ngờ xuất hiện gần bờ Lý Sơn.

Sáng 17/8, một đàn cá heo hơn 10 con bất ngờ xuất hiện, tung tăng bơi lội gần khu vực tàu khách rời cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, ông Phan Hậu (41 tuổi, trú ở đặc khu Lý Sơn) đang đi trên tàu khách An Vĩnh Express 01 từ cảng Bến Đình vào cảng Sa Kỳ thì phát hiện đàn cá heo bơi trên mặt biển.

Theo ông Hậu, lúc phát hiện đàn cá heo, tàu mới rời cảng Bến Đình khoảng 1 hải lý. Hơn 10 con cá heo liên tục nhô mình khỏi mặt nước, bơi sát khu vực tàu di chuyển.

“Trước giờ ở Lý Sơn thường chỉ thấy khoảng 4-5 con cá heo bơi cùng nhau. Nay xuất hiện đàn hơn 10 con nên tôi thấy rất hiếm”, ông Hậu chia sẻ.

Bất ngờ trước cảnh tượng đặc biệt, ông Hậu nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại hình ảnh đàn cá heo rồi chia sẻ với người thân, bạn bè.

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“Cá heo tượng trưng cho may mắn nên khi nhìn thấy đàn cá heo, tôi rất vui và liền lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này”, ông Hậu nói.

Hình ảnh đàn cá heo hơn 10 con bơi gần tàu nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều hành khách. Không ít người tranh thủ quan sát, ghi hình khoảnh khắc hiếm gặp trên hành trình từ Lý Sơn vào đất liền.

Đối với những người thường xuyên di chuyển trên tuyến đường thủy Lý Sơn - Sa Kỳ, việc bắt gặp cá heo không phải quá xa lạ, nhưng một đàn với số lượng hơn 10 con xuất hiện gần bờ là hình ảnh khá đặc biệt.

Đặc khu Lý Sơn có khoảng 24.000 dân, nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích tự nhiên hơn 10,39 km², gồm đảo Lớn (đảo trung tâm) và đảo Bé, còn có tên gọi khác là đảo An Bình. Để đến được đảo, người dân và du khách chỉ có thể di chuyển bằng tàu siêu tốc.

Nguyễn Ngọc
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