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Chậm triển khai, trạm dừng nghỉ Hữu Lũng bị xem xét dừng hợp đồng

Trọng Đảng

TPO - Sau gần ba năm kể từ khi ký hợp đồng, dự án trạm dừng nghỉ Hữu Lũng trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vẫn chưa được xây dựng, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu rà soát để xem xét việc chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn vừa giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu xử lý việc chấm dứt hợp đồng dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng với nhà đầu tư.

Việc này được đưa ra sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có ba văn bản liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng dự án. Việc UBND tỉnh yêu cầu rà soát cho thấy quá trình triển khai dự án đã kéo dài, trong khi các nghĩa vụ của nhà đầu tư và trách nhiệm của cơ quan quản lý hợp đồng chưa được giải quyết dứt điểm.

Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng được tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2019, bố trí thành hai khu ở hai bên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn từ Km81+280 đến Km81+920. Vị trí dự án xây dựng tại thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng cũ, nay thuộc xã Hữu Lũng.

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Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Theo hồ sơ sơ tuyển, dự án sử dụng hơn 99.000 m² đất, chi phí thực hiện ban đầu dự kiến khoảng 99,8 tỷ đồng. Đến năm 2021, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư xác định diện tích khoảng 99.200 m², tổng mức đầu tư dự kiến 102 tỷ đồng.

Tháng 9/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn ký hợp đồng thực hiện dự án với liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Hà Thành và Công ty cổ phần Ôtô vận tải Hà Tây. Dự án có mục tiêu đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác trong năm 2026

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, những vướng mắc trong thực hiện hợp đồng đã được tỉnh chỉ ra. Cùng với đó, cơ quan quản lý nhà nước liên quan, đặc biệt là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, cũng được xác định chưa phối hợp chặt chẽ, chưa thực hiện đầy đủ và kịp thời trách nhiệm của cơ quan quản lý hợp đồng.

Trước tình hình này, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các bên làm việc trực tiếp với nhà đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục chậm thực hiện trách nhiệm hoặc không thể hiện quyết tâm triển khai, Ban Quản lý dự án phải tham mưu thủ tục tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng.

Cao tốc gần 64 km vẫn “trắng” trạm dừng nghỉ

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tuyến cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng dài gần 64 km được thông xe kỹ thuật ngày 29/9/2019. Tuyến có nền đường rộng 25 m, gồm 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h. Tuy nhiên, tuyến cao tốc đã được vào hoạt động 7 năm nay nhưng xe chạy lên cao tốc là chạy thẳng liên tục, không được phép dừng nghỉ vì chưa có trạm dừng nghỉ hoặc điểm dừng xe theo yêu cầu.

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Dài 64 km và đưa vào hoạt động từ năm 2019 nhưng đến nay cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vẫn chưa có trạm dừng nghỉ.

Đây cũng là một trong những lý do nhiều xe khách, xe tải, container chạy đường dài chưa dám đi vào cao tốc này vì tài xế ngại không may xe gặp sự cố, hoặc xe hết nhiên liệu. Trong khi đó tuyến QL1 chạy song song thì luôn trong tình trạng đông phương tiện, ùn tắc liên tục.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) số 5729: 2012 về đường ô tô cao tốc, dọc tuyến cao tốc từ 50 -60 km bố trí một trạm dừng nghỉ có phục vụ kỹ thuật, có khả năng cung cấp xăng dầu, sửa chữa nhỏ, dừng xe, nhà nghỉ, nhà vệ sinh và cửa hàng ăn uống. Tiêu chuẩn cũng khuyến nghị cứ khoảng 15-25 km có một chỗ dừng xe dọc tuyến để người tham gia giao thông nghỉ ngơi và bảo dưỡng xe.

Tuy nhiên với tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dài gần 64 km, chưa có trạm dừng nghỉ trong nhiều năm là rất bất cập, tuyến chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người và phương tiện lưu thông.

Sự chậm trễ của dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng càng đáng chú ý khi công trình này được quy hoạch trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, một tuyến giao thông huyết mạch không chỉ kết nối khu vực trung tâm Lạng Sơn mà sắp tới cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thành còn kết nối đến các cửa khẩu ở phía Bắc.

Trọng Đảng
#Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn #Giao thông #cao tốc #cao tốc bắc nam #Chậm triển khai trạm dừng nghỉ #Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng

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