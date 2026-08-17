TPHCM hoàn thành 100% công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 18/18 nghĩa trang

TPO - Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, qua quá trình rà soát và triển khai đồng bộ, các lực lượng đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TPHCM với tổng số 9.854 mẫu, trong đó có 7.104 mẫu đủ điều kiện tiêu chuẩn phục vụ công tác giám định ADN.

Ngày 17/8, tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, cho biết qua quá trình rà soát và triển khai đồng bộ, các lực lượng đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TPHCM với tổng số 9.854 mẫu. Trong đó có 7.104 mẫu đủ điều kiện tiêu chuẩn phục vụ công tác giám định ADN.

Cùng với đó, nhằm phục vụ công tác đối sánh dữ liệu, Công an TPHCM đã hoàn thành thu nhận 1.843 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ trong đợt 1, đồng thời tiếp nhận đăng ký của hơn 2.000 thân nhân để tiếp tục triển khai lấy mẫu đợt 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng suốt gần 2 tháng qua. (Ảnh: Ngô Tùng)

Song hành với việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, lực lượng làm nhiệm vụ cũng nỗ lực thực hiện công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, tính đến hết ngày 16/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 351 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 318 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể trong khuôn viên công viên, cùng nhiều di vật đi kèm.

Cũng theo Bộ Tư lệnh thành phố, toàn bộ dữ liệu về sinh phẩm và thân nhân đang được nhanh chóng chuẩn hóa, liên thông để khẩn trương bàn giao giám định ADN, sớm xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản trang trọng ngay tại Công viên Lê Thị Riêng sau khi được quy tập. (Ảnh: Ngô Tùng)