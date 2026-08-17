Nghiên cứu hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi

TPO - Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Nếu được thực hiện, kinh phí dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm, đặt ra yêu cầu cân đối nguồn lực ngân sách.

Cơ hội lớn từ “kinh tế bạc”

Sáng 17/8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bộ Y tế cho biết, cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi. Đến nay đã có hơn 3,53 triệu người cao tuổi hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng. Nhà nước cũng đang bảo đảm chính sách cho hơn 1,2 triệu người hưởng trợ cấp xã hội.

Vai trò của người cao tuổi tiếp tục được phát huy. Hơn 9 triệu người vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; hơn 733.000 người tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và hơn 1,1 triệu người tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. (Ảnh: VGP)

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu kỹ lưỡng phương án hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên, đây là vấn đề có tác động lớn đến nguồn lực ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá tác động chính sách, nếu hạ độ tuổi hưởng trợ cấp từ 75 xuống 70 tuổi, kinh phí thực hiện dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Tại hội nghị, các bộ, ngành cũng báo cáo về xây dựng mô hình phát triển "kinh tế bạc", cơ sở dữ liệu quốc gia về người cao tuổi; xây dựng đề án tham gia đàm phán Công ước quốc tế về quyền của người cao tuổi; nghiên cứu đưa công nghệ vào đời sống người cao tuổi…

Đánh giá đầy đủ tác động

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác người cao tuổi trong tình hình mới là nhiệm vụ số một, tạo chuyển biến trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Một trong những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là tập trung khai thác và thúc đẩy hệ sinh thái “kinh tế bạc” một cách bền vững, đầy đủ, toàn diện, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước.



Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. (Ảnh: VGP)

Hiện nay, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì xây dựng đề án về phát triển “kinh tế bạc”. Do đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ xây dựng đề án, tạo cơ sở để thể chế hóa và thúc đẩy hệ sinh thái này.

Cùng với xây dựng dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu quan tâm đến bảo vệ người cao tuổi trên không gian mạng, trong bối cảnh người cao tuổi ngày càng tham gia sâu hơn vào môi trường số.

Tuy nhiên, cách tiếp cận không chỉ dừng ở bảo vệ mà phải vừa bảo vệ, vừa phát huy vai trò của người cao tuổi trong môi trường số, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận công nghệ, tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức.

Liên quan đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu việc mở rộng diện bao phủ phải đi cùng đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách và tương quan với các chính sách bảo hiểm xã hội khác.

Đây là vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng bảo đảm an sinh lâu dài trong bối cảnh số người cao tuổi tiếp tục tăng nhanh, do đó cần cân nhắc cả mục tiêu mở rộng bao phủ và khả năng cân đối nguồn lực.