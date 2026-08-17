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Nhịp sống Thủ đô

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Hà Nội 'chặn' nạn đội giá vé, nhồi nhét khách dịp 2/9

Phùng Linh

TPO - Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách, yêu cầu các đơn vị tăng cường phương tiện, giữ ổn định giá cước và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, các bến xe liên tỉnh trọng điểm gồm Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Sơn Tây cùng Ga Hà Nội và các điểm trung chuyển lớn (Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt) phải chủ động xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường. Các đơn vị vận tải phải chủ động phương tiện dự phòng, tăng cường xe khi lượng khách tăng đột biến; đồng thời kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái và giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh vi phạm.

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Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội yêu cầu siết chặt vận tải, không để xảy ra tình trạng tăng giá, chở quá tải, ép giá hành khách và hình thành 'bến cóc'.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu toàn bộ phương tiện phải được kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện an toàn kỹ thuật trước khi xuất bến. Lực lượng chức năng kiên quyết không cấp lệnh xuất bến đối với xe chở quá số người quy định, để hàng hóa lẫn với hành khách hoặc vận chuyển hàng cấm, chất dễ cháy nổ. Đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ sử dụng rượu bia, chất kích thích trong thời gian làm việc sẽ bị đình chỉ và xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải tự ý bỏ chuyến, bỏ nốt cố định để đưa phương tiện sang chạy hợp đồng bên ngoài; các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng chế tài quy định.

Đồng thời, các đơn vị vận tải không được tùy tiện tăng giá vé, không tự ý thu các khoản phụ thu khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiên quyết ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịp lễ để tăng giá cước bất hợp lý. Các nhà xe được khuyến khích đẩy mạnh hình thức bán vé trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người dân, hạn chế cảnh chen lấn tại bến.

Đối với hệ thống xe buýt, thành phố yêu cầu chuẩn bị tối đa lượng xe dự phòng, kịp thời tăng tần suất tại các đầu mối giao thông trước và sau kỳ nghỉ để giải tỏa áp lực đi lại. Các hãng taxi phải duy trì đủ số lượng phương tiện hoạt động, niêm yết công khai giá cước và không được thu quá giá quy định.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phân luồng, điều tiết tại các khu vực bến xe, nhà ga, các nút giao cửa ngõ Thủ đô và hệ thống đường dẫn lên xuống Vành đai 3 trên cao.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP Hà Nội đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các trục đường huyết mạch, xử lý nghiêm các vi phạm về đón trả khách sai quy định và kiên quyết xử lý, xóa bỏ tình trạng "bến cóc" phát sinh quanh khu vực bến xe.

Phùng Linh
#nhà xe #Hà Nội #giá vé #dịp lễ #vận tải #bến xe

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