Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đối thoại cán bộ Mặt trận thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

TPO - Cán bộ Mặt trận thôn, tổ dân phố kiến nghị nhiều vấn đề sát với đời sống người dân tại cuộc đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái.

Nhiều kiến nghị “nóng”

Ngày 17/8, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái có buổi đối thoại với cán bộ Mặt trận cấp cơ sở. Nhiều vấn đề sát với đời sống người dân được đưa ra, từ chế độ phụ cấp, nhân lực, cơ sở vật chất đến giao thông, tái định cư, thủ tục đất đai và chuyển đổi số.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Á Lữ, phường Bắc Giang, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh chế độ, chính sách đối với Trưởng ban và thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Lương Mạnh Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mỹ Thái, nêu vấn đề chế độ phụ cấp đối với cán bộ các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã. Theo ông Dũng, một số chức danh cấp trưởng, cấp phó chưa có phụ cấp, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn; do đó cần nghiên cứu hỗ trợ phụ cấp, nâng mức hỗ trợ cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ kiêm nhiệm.

Cán bộ Mặt trận cơ sở gửi kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tại buổi đối thoại. (Ảnh: Nguyễn Thắng)

Từ phường Mão Điền, ông Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, phản ánh tình trạng thiếu cán bộ. Biên chế được giao 10 chỉ tiêu nhưng hiện mới có 5 người, trong khi công việc nhiều, cán bộ phải “gồng mình” thực hiện.

Không chỉ vấn đề tổ chức, cán bộ, nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến người dân cũng được đặt ra. Ông Trần Thế Nghị - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi người dân hiến đất làm đường; đồng thời có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng lại các công trình phụ trợ.

Đại diện Mặt trận xã Lương Tài đề nghị tăng nguồn lực hỗ trợ địa phương có dự án trọng điểm, kinh phí tuyên truyền, vận động người dân và nghiên cứu tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh lãnh đạo thôn nhằm thu hút cán bộ trẻ, có trình độ.

Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn Tân Lãng, xã Lương Tài, kiến nghị một số khu vực tạm cư cho người dân di dời nhà ở phục vụ dự án sân bay Gia Bình còn thiếu công năng, có nơi chỉ có một nhà vệ sinh chung, khiến việc ổn định đời sống người dân gặp khó khăn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tại buổi đối thoại.

Trước vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho biết đã làm việc với các xã có liên quan đến dự án sân bay Gia Bình để sửa chữa, bảo đảm điều kiện tạm cư cho người dân. Các xã sẽ xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính để trình UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét hỗ trợ kinh phí.

Với trường hợp người dân hiến đất làm đường nhưng gặp khó khi chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh khẳng định đầu mối thực hiện thủ tục là UBND cấp xã; người dân không phải tự thực hiện các thủ tục hành chính. Chính quyền cơ sở phải thực hiện đúng tinh thần “chính quyền làm cho người dân”.

Giám sát phải đến cùng

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đánh giá Mặt trận các cấp đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm hoạt động thống nhất, thông suốt.

Theo ông Thái, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng thực chất và làm tốt an sinh xã hội.

Tuy nhiên, ông Thái thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần tập trung khắc phục. Đó là khối lượng công việc tăng nhưng nguồn lực chưa theo kịp; tổ chức, đội ngũ cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; điều kiện bảo đảm còn hạn chế, chính sách chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; chất lượng hoạt động chưa đồng đều, một số việc còn bị động.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái kết luận buổi đối thoại.

Từ thực tế đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu tập trung thực hiện ba việc.

Thứ nhất, rà soát mô hình tổ chức, biên chế của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Thứ hai, các cấp tiếp tục rà soát chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động cho Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Thứ ba, là đẩy nhanh hoàn thiện nền tảng “Mặt trận số”, tổ chức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc”, để cán bộ Mặt trận, nhất là ở khu dân cư, có thể sử dụng hiệu quả trong công việc hằng ngày.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu Mặt trận các cấp nâng cao chất lượng nắm tình hình Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; giải quyết thủ tục hành chính sau sắp xếp.

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, giám sát phải đi đến cùng; đã kiến nghị thì phải theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết và phản hồi. Hoạt động của Mặt trận phải hướng đến thực hiện thực chất phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.