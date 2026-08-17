Nhật Bản tính nước cờ mới giữa lúc nguồn vũ khí Mỹ eo hẹp

TPO - Nhật Bản đang hướng tới việc vượt khỏi phạm vi hợp tác với Mỹ để tăng cường năng lực quốc phòng. Những nghi ngại ngày càng lớn về nguồn cung đạn dược của Mỹ thúc đẩy Tokyo hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác khác về công nghiệp quốc phòng.

Khinh hạm lớp Mogami của Nhật Bản. (Ảnh: K Bergmann)

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi tới Úc và Ấn Độ trong tuần này sẽ thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ tàu chiến đến công nghệ tàng hình và máy bay không người lái (drone). Điều này diễn ra trong bối cảnh tình trạng chiến sự kéo dài ở Trung Đông và Ukraine làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ và các đồng minh.

Bộ trưởng Koizumi sẽ bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày từ ngày 18/8.

Tại Canberra, ông dự kiến tham dự cuộc họp ba bên với bộ trưởng quốc phòng Úc và New Zealand, để thảo luận đề xuất xuất khẩu phiên bản nâng cấp của khinh hạm lớp Mogami của Nhật Bản cho New Zealand.

Tại New Delhi, ông Koizumi sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh để thảo luận về hợp tác trang thiết bị quốc phòng, trong đó có kế hoạch Nhật Bản xuất khẩu hệ thống liên lạc tàng hình Unicorn.

Nhà nghiên cứu Rintaro Inoue - công tác tại Viện Địa kinh tế tại Tokyo, cho rằng mãi đến gần đây Nhật Bản vẫn tin rằng họ có thể dựa nhiều vào Mỹ trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.

“Tuy nhiên, xét đến những hạn chế về năng lực sản xuất của Mỹ, lượng dự trữ không đủ và danh sách chờ kéo dài, Washington có thể không đáp ứng nhu cầu của Nhật Bản đủ nhanh. Đây là lý do hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng như Úc và Ấn Độ ngày càng trở nên quan trọng”, ông Inoue nói.

Theo ông, Tokyo có thể hợp tác với các đối tác để cùng sản xuất tên lửa, drone và các hệ thống khác, những thứ vốn có thể nhanh chóng tiêu hao trong thời chiến.

Ông Inoue cho rằng chiến sự ở Ukraine và Trung Đông cho thấy các cuộc xung đột hiện đại có thể kéo dài và tiêu tốn lượng lớn vũ khí cùng các trang thiết bị khác.

“Do đó, nếu muốn duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy, Nhật Bản cần chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài”, ông nói.

Mỹ đang đối mặt với ngày càng nhiều câu hỏi về lượng vũ khí dự trữ, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran và xung đột Nga - Ukraine tiêu tốn nhanh các loại vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn phòng không. Lầu Năm Góc yêu cầu các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất.

Khinh hạm Mogami, drone và tập trận chung

Hồi tháng 5, New Zealand cho biết đang cân nhắc mua khinh hạm lớp Mogami của Nhật Bản - mẫu tàu mà Úc đã lựa chọn vào năm ngoái - để thay thế đội tàu chiến lớp Anzac đã cũ.

Ông Inoue cho rằng khả năng cao New Zealand sẽ lựa chọn Mogami, để nước này sử dụng chung nền tảng với Hải quân Úc.

Theo ông, Wellington phụ thuộc nhiều vào Canberra trong việc bảo dưỡng tàu chiến và đặc biệt coi trọng khả năng phối hợp tác chiến với Úc.

Theo ông Yoichiro Sato - giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Ritsumeikan Asia-Pacific Nhật Bản, Tokyo đang đẩy mạnh phối hợp ngoại giao và nâng cao năng lực hàng hải với các cường quốc tầm trung.

Ông cho rằng nỗ lực này được thúc đẩy bởi cách hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên các vùng biển khu vực, trong khi vai trò thiếu ổn định của Mỹ gây tổn hại uy tín cam kết của Washington về phòng thủ tập thể trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo ông Inoue, một lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Nhật Bản và Ấn Độ là phát triển drone, đặc biệt là các hệ thống được thiết kế để bảo vệ căn cứ quân sự. “Đây có thể trở thành một trong những kết quả thực tế của chuyến thăm”, ông nhận định.

Máy bay chiến đấu cũng có thể là lĩnh vực được quan tâm.

Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn chính phủ cho biết, Tokyo có kế hoạch đưa các tiêm kích F-2 tới Ấn Độ để tham gia một cuộc tập trận chung. Hai nước tổ chức cuộc diễn tập phòng không bằng máy bay chiến đấu song phương đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2023, cũng có sự tham gia của F-2.

“Do khả năng Ấn Độ mua F-35 là không cao, F-2 có thể thu hút sự quan tâm của New Delhi nhờ khả năng đa nhiệm trong vai trò máy bay tiêm kích - tấn công”, ông Sato nói.

Năm ngoái, New Delhi thông báo với Mỹ rằng nước này không quan tâm đến việc mua F-35 của Lockheed Martin vì ưu tiên sản xuất trong nước, cùng với những hạn chế nghiêm ngặt của Mỹ về chuyển giao công nghệ.

Theo ông Inoue, hợp tác về trang thiết bị quốc phòng cũng có thể được thúc đẩy, bao gồm xuất khẩu và đồng phát triển hệ thống tàng hình Unicorn trang bị cho tàu Mogami. Tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Ấn Độ hồi tháng 7, hai bên cho biết đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về những chi tiết kỹ thuật còn lại.