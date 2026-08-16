Đi lại dịp 2/9: Những tuyến xe nào ở TPHCM có thể tăng giá vé đến 40%?

TPO - Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, các bến xe lớn tại TPHCM dự báo lượng khách tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó có ngày cao điểm lên tới hàng chục nghìn lượt khách. Giá vé được khuyến khích giữ ổn định, song một số tuyến có thể tăng tối đa 40%.

Hơn 400.000 lượt khách qua các bến xe lớn

Theo kế hoạch phục vụ hành khách dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Bến xe Miền Tây dự báo trong 6 ngày, từ ngày 28/8 đến 2/9, sẽ đón hơn 278.000 lượt hành khách với khoảng 12.470 chuyến xe xuất bến.

So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng xe được dự báo tăng khoảng 1%, trong khi lượng hành khách tăng hơn 1%. Ngày cao điểm được xác định là thứ bảy 29/8, khi lượng khách xuất bến có thể lên tới 70.000 lượt/ngày, tương ứng khoảng 2.350 chuyến xe.

Lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết phương án phục vụ lễ được xây dựng nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và chất lượng phục vụ hành khách.

Trong thời gian từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, các đơn vị vận tải ủy thác cho bến bán vé sẽ tổ chức bán vé từ 5h đến 12h hằng ngày. Đối với những đơn vị tự tổ chức bán vé, việc bán vé được thực hiện 24/24 giờ.

Hành khách có nhu cầu có thể mua vé trực tiếp tại Bến xe Miền Tây hoặc thông qua các kênh bán vé của đơn vị vận tải để chủ động lịch trình, hạn chế tình trạng tập trung quá đông tại bến vào thời điểm cao điểm.

Hành khách tại bến xe Miền Tây trong dịp cao điểm Tết 2026. Ảnh: Hữu Huy

Tại Bến xe Miền Đông, dự kiến trong 6 ngày phục vụ lễ, từ ngày 28/8 đến 2/9, có hơn 70.000 lượt hành khách với khoảng 3.488 chuyến xe xuất bến, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng Bến xe Miền Đông mới tại phường Long Bình, Tổng công ty Samco dự báo lượng khách trong dịp lễ tăng khoảng 10%, phương tiện tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 ngày, bến dự kiến phục vụ khoảng 65.700 lượt khách với 3.170 chuyến xe xuất bến.

Đáng chú ý, nhu cầu đi lại tại Bến xe Miền Đông mới được dự báo tập trung chủ yếu ở các tuyến ngắn và trung bình, từ Đà Nẵng trở vào TPHCM. Đây cũng là nhóm tuyến có khả năng tăng lượng khách mạnh trong những ngày đầu kỳ nghỉ.

Các bến xe cho biết sẽ thường xuyên theo dõi lượng khách và phương tiện trên từng tuyến để điều chỉnh kế hoạch khai thác. Khi một số tuyến xảy ra tình trạng thiếu xe cục bộ, phương tiện từ các tuyến có lượng khách thấp hơn, xe hợp đồng hoặc xe du lịch đủ điều kiện sẽ được huy động để tăng cường giải tỏa hành khách.

Khuyến khích giữ giá, có thể phụ thu tối đa 40%

Về giá vé, cả Bến xe Miền Tây và Bến xe Miền Đông đều khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá trong dịp lễ.

Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh chi phí do phương tiện phải quay đầu mà không có khách chiều về, các doanh nghiệp có thể kê khai điều chỉnh giá theo quy định.

Tại Bến xe Miền Tây, theo kế hoạch, các tuyến đi các tỉnh khu vực miền Tây có thể điều chỉnh giá vé tăng không quá 40% so với ngày thường và thời gian tăng giá tối đa 2 ngày. Đối với các tuyến đi Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc, mức tăng và thời điểm áp dụng sẽ căn cứ kế hoạch phục vụ lễ của Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới.

Trong khi đó, Bến xe Miền Đông dự kiến cho phép các đơn vị vận tải kê khai tăng giá cước trong tối đa 3 ngày, từ 28 đến 30/8, với mức tăng không quá 40% so với ngày thường.

Tại Bến xe Miền Đông mới, mức phụ thu tối đa 40% được dự kiến áp dụng đối với các tuyến từ Đà Nẵng trở vào Đồng Nai, khu vực miền Tây, Tây Nguyên và các tuyến nội tỉnh TPHCM. Các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc dự kiến không tăng giá so với ngày thường.

Giá vé tại các bến xe khách liên tỉnh lớn ở TPHCM sẽ tăng không quá 40% trong dịp cao điểm 2/9. Ảnh: hữu Huy

Các doanh nghiệp vận tải phải thực hiện kê khai giá theo đúng quy định và gửi hồ sơ, bảng niêm yết giá về bến xe trước thời gian quy định để kiểm tra, công khai cho hành khách. Việc bán vé phải đúng giá đã kê khai, không tự ý tăng giá hoặc bán vượt số lượng hành khách theo quy định.

Trong những ngày cao điểm, các bến xe sẽ bố trí lại khu vực đậu chờ, vị trí lên tài, phân luồng phương tiện trong và ngoài bến nhằm hạn chế ùn tắc. Lực lượng chức năng cũng được đề nghị phối hợp xử lý tình trạng đón, trả khách sai quy định, xe hợp đồng trá hình và các trường hợp gây mất trật tự giao thông quanh khu vực bến.