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Thế giới

Tổng thống Myanmar thăm Nga, hé mở nhiều cơ hội hợp tác

Bình Giang

TPO - Hôm nay (17/8), Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing lên đường thực hiện chuyến thăm chính thức Nga, lần đầu tiên kể từ khi ông đảm nhiệm cương vị tổng thống vào tháng 4.

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Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing lên đường thực hiện chuyến thăm chính thức Nga. (Ảnh: AP)

Nga sẽ là quốc gia thứ 5 mà ông Min Aung Hlaing tới thăm kể từ khi trở thành tổng thống, sau các chuyến công du chính thức tới Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.

Nhà lãnh đạo là tướng quân đội và vẫn đang chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Min Aung Hlaing từng thăm Nga 4 lần khi còn là người đứng đầu chính quyền quân sự. Chuyến đi đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2021, chỉ 5 tháng sau khi ông lên nắm quyền từ cuộc đảo chính. Ông tới Nga hai lần trong năm 2022 và một lần nữa vào tháng 3/2025, có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva.

Nga được cho là đang muốn mở rộng cơ hội hoạt động của các công ty năng lượng tại Myanmar.

Khi ông Min Aung Hlaing gặp ông Putin năm 2025, hai nước đã ký thỏa thuận xây dựng một nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ ở Myanmar.

Tháng 2/2025, Nga và Myanmar ký bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư tại Đặc khu kinh tế Dawei. Đặc khu này có vị trí chiến lược, với các dự án xây dựng cảng và nhà máy lọc dầu.

Theo truyền thông nhà nước Myanmar, chuyến thăm lần này của ông Min Aung Hlaing bao gồm hoạt động tham dự diễn đàn doanh nghiệp Myanmar - Nga. Tháp tùng ông là thủ hiến vùng Tanintharyi - nơi có Dawei, và người đứng đầu cơ quan hàng không vũ trụ Myanmar.

Quan hệ quốc phòng giữa Mátxcơva và Naypyidaw phát triển mạnh trong những năm gần đây. Nga cung cấp chương trình huấn luyện quân sự và học bổng đại học cho hàng nghìn binh sĩ Myanmar, đồng thời bán vũ khí cho quân đội Myanmar.

Đầu năm nay, Nga cho biết sẽ hỗ trợ đào tạo phi hành gia đầu tiên của Myanmar.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#Myanmar #Tổng thống Myanmar #Nga #Tổng thống Putin

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